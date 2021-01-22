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【Tesla】全球首富馬斯克願意為一項技術捐出7.8億元　甚麼技術可應對氣候變化？

Hot Talk 18:33 2021/01/22

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【Tesla】全球首富馬斯克願意為一項技術捐出7.8億元　甚麼技術可應對氣候變化？

Tesla特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）成為全球首富後，計劃捐出1億美元（約7.8億港元），給能找到「最佳碳捕集（best carbon capture）」技術的人。馬斯克周四（21日）在Twitter公布，指未來一周將會公布細節。

憑着Tesla股價水漲船高，馬斯克的身家也愈益豐厚，並超越亞馬遜（Amazon，美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）。

淡友沽空Tesla去年蝕3100億元【下一頁】

碳捕集技是控制氣候變化的關鍵技術，但目前有關技術進展甚微，而且重點更是放在減少排放，而非在空氣中除碳。

國際能源機構（IEA）去年底指，若各國要實現淨零排放目標，必須在碳捕集技術獲得突破。美國總統拜登已承諾，將會加快碳捕集技術的發展，作為應對氣候變化計劃的一部分。

相關文章：【Tesla股價】Tesla最大淡友對沖基金離場認輸　曾批Tesla「欺騙文化」

相關文章：【Tesla】Tesla在華超級充電站超過700個　計劃斥資4200萬人幣上海建超級充電器工廠

 

編輯：陳韻妍

美股 氣候暖化 拜登 馬斯克 貝索斯 國際能源署 Tesla Amazon Twitter 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）

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