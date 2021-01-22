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【支援餐飲業】餐飲集團籲放寬晚市堂食　與鄰近地區互通刺激經濟

商業 18:34 2021/01/22

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有資深餐飲業人士認為，政府補貼難救餐飲業，建議放寬晚市堂食，以及與鄰近疫情較輕的地區互通。(資料圖片)

疫情下，港府對餐飲業實施了不少限制措施，包括6時後禁堂食、每枱限2人等。有資深餐飲業人士認為，政府補貼難救餐飲業，建議放寬晚市堂食，以及與鄰近疫情較輕的地區互通。

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優意餐飲集團（Elite Concepts）老闆徐保羅，在港有多間食府如夜上海、南海一號等，他指出，現時餐飲業界難以經營，晚市禁堂食下，外賣只能幫補少部分生意，高級餐廳及中菜廳更難依靠外賣，預計農曆新年後，業界將掀起結業及裁員潮。

他補充，政府的保就業計劃及防疫抗疫基金，不能完全協助餐飲業復甦，不少餐廳每月生意仍是虧損，建議放寬晚市堂食救業界，「可設限制，如放寬至晚上10時或限人數，總比無堂食好。」

此外，他認為，政府不可能長期補貼下去，可考慮與鄰近疫情較輕的的大灣區、澳門、台灣等地互通，以刺激本港經濟，帶動餐飲業的消費。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：朱悅瀅

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