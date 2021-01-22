【美國換屆】特朗普旗下業務去年收入大跌37%　受疫情打擊、國會動亂後遭全面抵制

▲ 特朗普旗下業務深受疫情打擊。

美國政府日前正式換屆， 原總統特朗普亦結束任期。據外媒《CNN》引述特朗普的離任前最後一批財務文件推算，特朗普家族集團於2020年的收入下跌了37%。值得注意的是，特朗普旗下有不少酒店、度假村等各類物業，受到新冠疫情的拖累而收入大跌。而近日因應國會大樓動亂，多家機構亦終止與特朗普的業務合作，令他的業務雪上加霜。

特朗普1月20日離開白宮時披露最後一份財務報告顯示，旗下部分酒店和度假村在2020年收入大幅下降。其中，位於華盛頓的特朗普國際酒店2020年收入下降了63%，至1510萬美元；位於蘇格蘭高爾夫度假村Turnberry的收入下降了62％，至980萬美元。

整體而言，特朗普2020年的收入為2.78億美元至3.13億美元，低於2019年的4.45億美元至4.83億美元；若分別以中位數計算，相當於 收入下降了近四成。

銀行終止與特朗普合作

特朗普的 最大業務之一，位於邁阿密附近的Trump National Doral高爾夫度假村的收入從2019年的7720萬美元，下降至去年4420萬美元。文件顯示，特朗普對該物業的抵押總額在5500萬美元至7500萬美元之間，而當中包括一筆德意志銀行的貸款，將於2023年到期。

值得注意的是，早前已有報道稱，包括德銀內的多家金融機構將終止與特朗普家族的業務往來，該行 曾為特朗普多處酒店和地產提供貸款。未來幾年間，特朗普集團將至少需償 該銀行大約有3.4億元。

多家企業、機構終止與特朗普家族的業務來往，見 】 ">【下一頁 】

構成特朗普商業帝國的主力——酒店業務在疫情期間受到的打擊尤其嚴重。因例如在蘇格蘭的Trump Turnberry就因為疫情而被逼關閉。 紐約市長白思豪（Bill de Blasio）於早前亦宣布，紐約將終止所有與特朗普集團的所有合同。據了解，特朗普集團在紐約每年約獲利1700萬美元。

另外， Shopify（美︰SHOP ） 亦 停止為Trump集團和相關競選組織營運綫 上商店；美國 PGA 職業高爾夫 巡迴賽亦取消了一場 在特朗普旗下高球場舉行的比賽。

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