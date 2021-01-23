【中小企教室】善用對話行銷整合平台　省人手速回應增銷售機會

▲ SleekFlow整合所有社交媒體及通訊軟件的溝通渠道，包括WhatsApp、WeChat及Facebook等即時通訊程式，並將所有信息接駁到後台系統及其他工具，讓零售企業客戶可管理所有客戶對話。

在新冠肺炎疫情爆發下，「宅經濟」發展更加蓬勃，電子商貿增長尤其顯著。近年消費者一直追求更個性化的消費體驗，總要求客戶服務「快靚正」，零售商在綫上回覆必須相當迅速才能留住客人。有本地初創科企看準零售市場數碼轉型的商機，研發智能對話行銷平台，為零售及電子商務企業，提供一站式的銷售策劃服務。

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數碼港培育計劃初創SleekFlow聯合創辦人兼行政總裁蔡廷峰接受本報訪問時提到：「香港消費者在購物時，總要求迅速、直接的回覆。但始終每間店舖的人手有限，若該企設立不同通訊平台讓客戶提問，不就要請更多人去幫手管理？」

▲ SleekFlow聯合創辦人兼行政總裁蔡廷峰於2019年，與團隊共同研發智能對話行銷平台，為零售商整合所有社交媒體及通訊軟件的溝通渠道，並協助更精準推銷潛在客戶。（湯炳強攝）

他決定瞄準市場痛點，與團隊在2019年投放6位數資金，研發同名應用程式，整合所有社交媒體及通訊軟件的溝通渠道，包括WhatsApp、WeChat及Facebook等即時通訊程式，並將所有信息接駁到後台系統及其他工具，讓零售企業客戶可管理所有客戶對話。此外，系統也會基於客戶喜好背景進行分析，讓AI系統自動發出營銷信息，零售企業從而增加銷售機會；同時也毋須太多人手，也可以處理大量信息。

他解釋，SleekFlow會利用API把所有客戶資料自動備份及同步到一個中央管理平台。若客戶在社交媒體上，看到該企的產品廣告，可以直接透過WhatsApp或其他通訊程式聯絡銷售人員，而該企業客戶的負責人便可在程式上，一併處理不同通訊程式中的客戶信息，並快速進行回覆。

▲ SleekFlow利用API把所有客戶資料自動備份及同步到一個中央管理平台，企業客戶的負責人便可在程式上，一併處理不同通訊程式中的客戶訊息，並快速進行回覆。（受訪者提供圖片）

企業用戶可根據其消費者的喜好紀錄進行分析，日後若有相關的產品，聊天機械人便會自動發送優惠碼，進行第二次營銷。根據其客戶數據資料顯示，使用綫上信息進行營銷，平均可獲98%開啟率及約40%回覆率，20%客戶會回頭消費。

值得一提的是，蔡廷峰透露，因應新冠肺炎疫情，該企甚至推出免費計畫，助初創和小型企業免費提供服務。資料顯示，目前的免費初創計畫包括了3位員工登入、支援所有通訊渠道、實時營銷數據分析等服務。

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記者：曾曉汶

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