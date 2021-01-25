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【互聯互通】上交所科創板A股2月1日納滬股通　港交所升逾4%創新高

股市 09:49 2021/01/25

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科創板A股2月1日起納入滬股通投資範圍，但僅限機構投資者參與

上交所公布《上海證券交易所滬港通業務實施辦法（2021年修訂）》，落實科創板A股納入港股通的準則，在上證180指數、上證380指數、A+H股上市公司的科創板A股，將納入滬股通北向交易範圍。合資格科創板A股將於2021年2月1日（星期一）起納入滬深港通股票範圍，不過科創板成為北向交易首個設有准入門檻的投資標的，只限據聯交所規則界定的機構專業投資者參與。港交所股價造好，升逾4%，高見535元上市新高。

港交所表示，A股在深交所上市的A+H股公司，其對應的H股也將於2月1日起正式可透過滬港通下的港股通買賣，並指未來滬深港三所會繼續密切合作，持續改良互聯互通機制。

《上海證券交易所滬港通業務實施辦法（2021年修訂）》也修訂港股通投入相關條文：

港股通股票包括以下範圍內的股票：

（一）恆生綜合大型股指數的成份股；

（二）恆生綜合中型股指數的成份股；

（三）A H股上市公司的H股。

前款第一項至第三項範圍內的股票存在下列情形之一的，不納入港股通股票：

（一）本所或者深圳證券交易所（以下簡稱深交所）上市A股為風險警示股票、退市整理股票或者暫停上市股票的AH股上市公司的相應H股；

（二）在聯交所以港幣以外貨幣報價交易的股票；

（三）具有本所認定的其他情形的股票。

經監管機構批准，本所可以調整港股通股票的範圍。

以上述條文下，現時未納入在港股通的第二上市中概股屬於上交所「認定的其他情形的股票」。

北水日買貨100億「斷纜」 港股通全日淨買94億元，可見【下一頁】

港府於去年施政報告公布，在互聯互通機制內，容許以未盈利規則上市的生科科技港股和科創板A股納入投資範圍內。首批6家未盈利生物科技股（俗稱B字股）在去年底正式納入港股通。

相關文章：

【互聯互通】6家「B字生科股」納入港股通　亞盛醫藥、康寧傑瑞、沛嘉升逾一成（附名單）

【互聯互通】料債券南向通於明年推出　李小加指中港加強互聯互通為大勢所趨

 

A股 科創板 H股 香港交易及結算所有限公司 深圳證券交易所 上海證券交易所 上證380指數 上證180指數 滬港通 互聯互通

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