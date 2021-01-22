【拜登就任】美國重返世衛並恢復資助　福奇：與新政府共事像重獲自由

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）在白宮簡報會表示，新任政府注重科學且聽從專業人士意見，同時在對抗疫情方面充滿決心。

這位美國頂尖的傳染病學家表示，他在抗疫問題上經常與前總統特朗普（Donald Trump）有分歧，認為這並不好受。如今與拜登（Joe Biden）班子共事感到更自由，而且更多聚焦在科學上。「當你可以在這裡說一些你知道的，以科學為先的環境，像讓我重獲自由一般。」在疫情爆發後，特朗普時常在公開場合批評福奇，甚至揚言要解僱他。

特朗普在任時曾抨擊世衛資訊不公開透明，處理疫情不力，而且越來越「中國化」。

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福奇將代表美國參與世衛的會議，標誌着美國在拜登新政府的領導下留在該組織，並表示拜登將很快宣布美國加入新冠疫苗保障機制（COVAX）。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）對美國的決定表示歡迎：「對世衛和全球衛生來說，這是一個好消息。世衛就像一個大家庭，我們很開心美國能留在這裡。」多國代表亦歡迎美國重回世衛，並希望能與其合作同步抗疫。

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與此同時，美國將重新向世衛提供資金援助，並會定期與世衛開會討論抗疫進展。

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