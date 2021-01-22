法國通過《感官遺產法》 保障鄉郊聲音氣味

法國國會通過《感官遺產法》，保育範圍將包括動物發出的聲音和氣味。

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《感官遺產法》繼去年法國國民議會通過後，今亦獲參議院通過，正式成為法律。根據條文，所有來自於鄉郊的聲音和氣味均會受到保障，當中包括雞啼、草蜢叫聲及牛糞等動物的行為及產物，人類活動所發出的聲音包括拖拉機的噪音亦會同樣受到保障。

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有參議院表示，新法例保障鄉郊的自然及傳統風貌，免於被外來的人士騷擾。主理鄉郊事務的官員，亦表示住在鄉郊就得承擔一些令人煩厭的事。



法律的制定是源自前年有人移居至法國西部島嶼，不滿鄰居公雞清晨時分啼叫，入稟法院提告。公雞主人辯稱公雞啼叫是自然定律。最終公雞主人獲判勝訴。事件亦引來數以千計的人聲援 ，支持公雞和主人獲勝。

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