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【新興市場】東南亞市場超新星　越南電子製造業崛起

商業 17:54 2021/01/22

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越南勞動力成本較低，亦提供吸引的獎勵措施，並與全球多國簽署自由貿易協定，有助提升越南投資吸引力，帶動高科技製造廠商在越南設生產據點。（法新社圖片）

東南亞新興市場充滿發展潛能，越南近來積極推動產業升級，把電子製造業列為發展重點，加速招攬全球大型電子製造商到越南投資設廠。

按越南媒體《VnExpress》報導，英國經濟學人智庫（EIU）調查報告，滿分10分計算，越南在外國直接投資（FDI）政策方面有6分，高於中國和印度的5.5分。EIU解釋，越南勞動力成本較低，亦提供吸引的獎勵措施，並與全球多國簽署自由貿易協定，有助提升越南投資吸引力，帶動高科技製造廠商在越南設生產據點。

＞＞＞【半導體缺貨】環球車用晶片短缺　分析師：Honda銷量將減30萬輛

信貸評級惠譽旗下研究公司Fitch Solutions亞洲風險資深分析師Jason Yek指，愈來愈多大型電子製造商進駐越南，有助越南增加就業機會、提振出口表現，提高該國在全球電子產業供應鏈的參與度。早前越南就向台灣富士康子公司FuKang Technology Company Limited發出許可證，在越南北部的Bac Giang省斥資2.7億美元打建立工廠，年產量可達800萬部手提電腦及平板電腦。

越南勞動力成本較低，亦提供吸引的獎勵措施，並與全球多國簽署自由貿易協定。（法新社圖片）

越南政府官方聲明，富士康是蘋果的主要供應商，到目前為止，富士康已在越南投資15億美元，並計劃今年增加投資7億美元，增聘愈1萬名當地勞工。官方數據顯示，截至去年中，南韓三星已在越南投資超過170億美元，是越南最大的FDI來源公司。三星在越南北部就有兩座智能電話工廠，並在胡志明市設有電視面板生產線。

積極解決空氣污染問題

越南正崛起，空氣污染問題亦嚴重。越南兩個最大城市人口超過1000萬，長期暴露於嚴重污染空氣中。按《 2019年世界空氣品質報告》，河內已首次超過中國，是世界第7大污染最嚴重的首都。

越南政府已針對新車輛排放標準實施更嚴格規定，並對建築工地和運輸卡車的粉塵管理措施的執行，對工業排放物的監測加強，以及城市內禁止使用木炭爐等等。據國際能源署稱，燃煤項目是越南的主要污染源，其次才是工廠、建築和運輸。

＞＞＞【榮耀新機】脫離華為後首款產品　榮耀旗艦手機V40正式登場

責任編輯：李彥煒

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