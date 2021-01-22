第一夫人吉爾首出席公開場合 視像講解拜登抗疫工作

美國總統拜登日前就職即簽訂多個行政命令，第一夫人吉爾亦出席任內第一個公開場合，通過視像向教師講解拜登抗疫工作。

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吉爾在活動中與教師工會代表視象對話。她表示，拜登政府將擴大校園的新冠病毒測試規模，鼓勵並推動教育工作者接種疫苗，又會向地方政府提供資金，保障教師的工作及身體健康。她又稱讚在抗疫工作上教育工作者的付出。

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吉爾現年69歲，本身是一個教育學博士，同時亦擁有兩個碩士學位，於北弗吉尼亞社區學院任教，去年因協助丈夫拜登競選總統而辭去教職。其後宣布，將於拜登上任後重返校園任教，成為首位有全職工作的第一夫人。

有外界質疑第一夫人兼任全職工作是否適合，拜登發言人拉羅薩（Michael LaRosa）早前就表示，吉爾會一如既往將教學工作與公職分開處理，並會尊重學生私隱和課堂完整性。 而白宮記者兼作家布勞爾（Kate Andersen Brower）則形容，吉爾成為第一夫人後仍然堅持教學，象徵女性婚後仍可擁有自己的事業和身份，有望改變過往第一夫人的發展軌跡。

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