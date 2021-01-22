德美研究人員分析科技界富豪Twitter帖文　拆解菁英世界觀

▲ 到底科技界菁英最喜歡用哪些字眼呢？

想成為科技界菁英，又有否嘗試過理解菁英的世界觀？德國與美國研究人員近日針對福布斯科技界富豪的言論進行分析，拆解菁英的世界觀，當中包括：Google、Facebook、阿里巴巴、蘋果等科技巨頭的領導人。研究發現，這些領導人使用的語言相當相似，到底科技界菁英最喜歡用哪些字眼呢？

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根據《PLOS ONE》期刊報道指，早前德國與美國的研究人員曾這100名科技界菁英富豪進行面對面的訪談，同時也分析了他們的Twitter共49,790條帖文，再從美國Twitter用家隨機抽取相同數量的帖文，進行比較。

研究顯示，科技菁英具有更菁英化的世界觀，即相信一個人的成功或力量與能力有關。根據Twitter文本分析，與普通用戶相比，科技菁英發的推文更加強調顛覆性、積極性和時效性。他們最常用的詞為「新」和「偉大」。而且他們也相信，透過努力工作和智商，他們可以合法贏得自己的地位和財富。

研究人員認為，科技富豪對使世界變得更美好抱有強烈的積極興趣。他們經常使用時間詞，如「今天」、「日」、「未來」等，並且更經常引用較大的受眾群體，例如「人」、「我們」、「團隊」或「世界」。

而且研究也提及，簽署捐贈誓言的科技菁英的慈善言論，通常比其他富裕人士的簡短。而科技界富豪均傾向使用相似的語言，凸顯他們自成一個階級的特徵，如經常在陳述中出現「教育」、「工作」和「社交」，並會強調個人的力量、進步和影響。 總括而言，這些科技界菁英均喜歡用積極、正面、顛覆世界的字眼，比較少使用否定語言。

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責任編輯：曾曉汶