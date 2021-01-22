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【美股分析】Tesla升太多唔敢追？ 分析師以下相關板塊更值博

股樓投資 20:35 2021/01/22

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電動車成為近年熱捧的投資主題，全球電動車龍頭Tesla(TSLA)、有「電車三傻」之稱的蔚來（NIO），理想（LI）和小鵬（XPEV），皆在過去一年錄得以倍數的升幅，相信很多投資者都不敢在現水平高追。彭博訪問的分析師便認為投資者可關注電動車的零件供應商。

【美股分析】「災難預言家」葛拉漢指散戶異常興奮　美股泡沫爆破後恐跌五成

Excel Investment分析師Franklin Tang 表示，押注電池製造商比Tesla更值博，又指Tesla已經反映大部分獲利預期，反之電池製造商仍有一定增長空間，因電池是限制電動車產能的最大因素，故電池供應商的利潤率較佳。

事實上，在電動車股上揚同時，中國最大電大電池製造商寧德時代去年全年股價累漲220%，瑞銀分析師 Paul Gong 指出，很多中國領先汽車供應商具強大研發能力，一直在提供具競爭力的電動汽車專用零件，有助於降低電動汽車成本，並提高性能。而除中國供應商之外，比利時的Umicore（OTC: UMICF）、美國鋰生產商Albemarle（ALB）、瑞士採礦業巨頭Glencore（GLCNF），也是電動車供應鏈中扮演關鍵作用，而受到投資者的注意。

四隻分析師推薦的電動車供應商股

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此外，南韓的LG化學去年12月宣布，將分拆旗下電動汽車零組件業務，並與加拿大Magna International組建一家合資公司，消息令LG電子單日大漲三成，觸及交易所的漲停價位。除電動車及其供應鏈外，創投基金Future Capital Discovery Ventures 的聯合創辦人 Huang Mingming早期投資二十多家電動車供應鏈的初創企業，但他認為真正滄海遺珠不會在汽車製造商中找到，隨著自動駕駛和智慧出行的興起，數據收集將會更加重要，他認為該領域或能誕生真正的巨頭。

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撰文 : 林展鋒

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