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【晶片大戰】三星據報擬斥100億美元德州建晶片廠追趕台積電

股市 17:39 2021/01/22

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南韓三星電子正考慮斥資100億美元（約780億美元）在美國德州興建最先進邏輯晶片製造設施。

彭博引述消息人士報道，南韓三星電子正考慮斥資100億美元（約780億美元）在美國德州興建最先進邏輯晶片製造設施，以備生產下一代3奈米先進製程晶圓，以縮窄與台積電（美：TSM）的差距。

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報道指，有關計劃仍屬初步，可能會有變化，但三星希望新廠能在今年動工、2022年開始安裝主要生產設備，最快在2023年初啟用投產。雖然投資金額有可能變動，但三星準備為此投入超過100億美元。消息指，這座規劃中的德州新廠將成為三星在美國首個採用EUV（極紫外光）設備的晶片廠；EUV是生產下一代晶圓的標準技術。

分析指出，如果三星想實現到2030年成為頂級芯片製造商的目標，它需要在美國進行大量投資才能趕上台積電。

台積電將投資120億美元在亞利桑那州設廠，預計2024年完工投產。三星在美國擴增晶圓代工產能，料有助於吸引更多美國本土客戶，追趕台積電。

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編輯：吳敏芳

 

股票 台積電（美：TSM） 德克薩斯 亞利桑那 美國 Samsung 台積電 晶片

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