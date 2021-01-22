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【網民熱話】人夫80萬買樓基金訓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表

環球政經 20:00 2021/01/22

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最近本港股市踏入大時代，不少股民都希望投身股市賺一筆快錢。近月台灣股市也水漲船高，其中全球晶圓代工龍頭廠台積電股價更頻頻創新高，帶動台股上漲，全民瘋狂。

【半導體晶片】高通發表升級版5G處理器　最新Snapdragon 870旗艦晶片　採台積電7nm製程技術【下一頁

日前，一名台灣人妻在Facebook專頁投稿，抱怨新婚不久的丈夫私下動用兩人辛苦儲下的買樓基金，全數「瞓身」買入台積電。該名妻子對此十分擔憂，於是向網民大吐苦水。

該妻子表示，兩人存款共有268萬元新台幣（約74萬港元），其後雙方家人再向他們兩口子資助了50萬元新台幣（約13萬港元）作為買樓基金。但丈夫私下將300萬元新台幣（約83萬港元）的買樓資金全數買入台積電股票。買入台積電後，兩人的戶口只餘下13萬元新台幣（約3.6萬港元）。由於長輩不斷詢問買樓的進度，人妻在無可奈何之下，向網民求助。

帖文一出，不少網民反過來安慰該妻子，贊成其丈夫的決定。有網民表示：「台積電會漲啊！可能幫你們賺到錢可直接買一間房子」、「目前來說你們的做法是對的，買房子的事應該不用那麼急，但就投資報酬率來說，台積電真的比較急」。也有網民指：「房子可以用租的，股票大升可能就只有這一次」。

不過，亦有網民批評丈夫事前不與妻子商討，「沒和太太商量好，就把兩人的共同財產拿去買股票，這做法是不尊重對方，也不把對方當一回事。」
 

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【芯片股】英特爾傳外判關鍵芯片生產　其中5款由台積電代工  【下一頁

事隔多日，台積電股價繼續創新高，有網民翻出該名人妻的帖文，留言指她丈夫決定十分明智，更指他們「裝修費都賺到了！」，更有網更指他們可以由買入2房，變買到一個3房單位了。

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撰文 : 陳頌潔

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