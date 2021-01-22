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【大行點睇】康方生物獲大和升目標價至70元 料產品將獲海外藥物許可

股樓投資 17:34 2021/01/22

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大和發表報告稱，康方生物（09926）的癌症藥物AK104，和治療晚期肝細胞癌AK105，或將獲得海外藥物許可，然而該行表示，現時報告尚未考慮任何海外銷售，如集團宣布任何一項交易，預計目標價有進一步上漲的空間。

該行重申康方生物「買入」評級，目標價由60元，上調16.7%至70元。康方生物今日升1.67%，收報54.7元。

延伸閱讀 【大行報告】滙豐研究料李寧今年度純利增長50% 上調目標價至60.8元【下一頁

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報告又稱，AK104配合化療在治療食道癌方面，或是同類產品表現良好，相信AK104可能是首個獲准用於食道癌的同類免疫治療，而AK105顯著降低了3級或以上的不良反應發生率，以及嚴重不良事件的發生率，分別降至16%和13%。

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記者：溫藹紅

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