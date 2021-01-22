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【ET講股通】梁耀康：疫情隱憂現獲利沽壓 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:44 2021/01/22

分享：

恒指全日跌479點，收報29447點。大市總成交2,441億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股出現顯著調整，主因市場對疫情憂慮重新升溫，以及獲利沽壓湧現。中資金融股跌幅較大，惟生物科技股、SaaS股表現依然理想。上證高位調整0.4%，惟仍收在3600點之上。

騰訊美團  炒疫情升溫概念

恒指陰陽燭現「夜星十字」。騰訊 （00700） 及美團 （03690） 仍升1.3%，主要是炒作疫情反彈。香港電視 （01137） 、醫藥股亦有較佳表現。

相反，受疫情影響的板塊則受壓，如汽車股。東風 （00489） 跌6.1%。汽車晶片短缺，亦遏抑汽車股表現。

新能源股續受捧，二綫光伏股卡姆丹克 （00712） 升32.9%，福萊特玻璃 （06865） 升1.8%。

個別餐飲消費股抽升，頤海國際 （01579） 升15.4%，主因市傳內地著名公募基金入股。

支持看29100點  伺機買貨

展望後市，恒指支持先看29100點，若失守，再下一級則看28600點。宜待大市回穩後再部署，惟相信牛市未完。短綫緊盯疫情發展。

待大市回吐，早前四大概念及落後指數股，如小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） ，均可留意。

【「ET講股通」問股環節，包括︰贛鋒鋰業、蒙牛、阿里巴巴、渣打、移卡、敏實︰立即觀看


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欄名 : ET講股通

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