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【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法

環球政經 19:51 2021/01/22

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網上騙案層出不窮，除了早年出現過的的「點數卡」騙局之外，WhatsApp「美人計」騙案，騙案也愈來愈多花樣。近日有網民在討論區發帖，稱最近收到假冒郵政短訊，該短訊會提供一個假冒郵局網址，騙收件人填寫信用卡詳細資料，並進一步盜用。

【詐騙新手法？】騙徒遠端控制手機完成人臉識別　西安8旬婦遭騙238萬人民幣　【下一頁

根據網民提供的資料顯示，該詐騙短訊稱收件人由於欠缺資料，所以無法交付包裹。短訊付上內附的連結以及進入後的介面，都與真正香港郵政網站十分相似,假冒網站會要求市民提供信用卡詳細資料以支付運費。有網民留言稱因此信用卡被盜用了2,000元。另外，亦有網民發現該域名是在事主發帖前一天才注冊，而事主經郵政局網址查詢有關包裹編號亦沒有任何資料。

詐騙短訊詳情：

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香港郵政曾在2020年12月31日公告中提醒市民慎防偽冒訊息及欺詐網站。指發現偽冒香港郵政發出的訊息或彈出式視窗，引導市民點擊欺詐網站的連結，該等網站會要求市民提供個人及／或信用卡資料以獲取禮品或繳交款項以便安排郵件派遞。

太古城22歲男子遇電話騙案 下載2款電話APP 涉案金額約130萬　【下一頁

香港郵政澄清與該等偽冒訊息及欺詐網站並無任何關連，呼籲市民切勿點擊任何該等可疑的連結或彈出式視窗，或向其提供任何個人及／或信用卡資料，或繳交任何款項。若市民對任何電郵、手機短訊或網站的真確性存有懷疑，請勿點擊內附連結，或提供任何個人或信用卡資料，或繳交任何款項。如有查詢，請致電香港郵政一般查詢熱線2921 2222。

五個騙徒常用手法：

 

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責任編輯：黃苑筠

 

香港郵政 信用卡

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