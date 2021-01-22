【港元定期存款】6大小銀行鬥減港元定存　冠全城5厘息倒數

本周港元定期存款市況，延續減息浪，全周共6間大小行削息，包括滙豐及工銀亞洲等，僅得兩間中資行獨加。專家料劈息潮持續，因大行帶頭降息，而工銀亞洲更連續兩周出手，畢竟疫情暫難根冶，累經濟半冰封，如市傳周末油尖旺個別疫區採禁足令，遂令高息吸存暫乏融資好出路。

信銀逆市加息 0.75厘稱冠1年期

全周削減定存的業界，除了滙豐及工銀亞洲外，還包括創興 （01111） 及華僑永亨下調短存息，南商及大眾財務全面削息；相反，招商永隆及信銀國際卻加息，大新 （02356） 則加減不一。

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正因9間業界頻密調息，本周存息格價的短中高息榜，當中較大變化是1年期，因大眾財務微削0.05厘，新息率險守0.7厘，滑落兩級至季軍，不敵集友的0.72厘。反觀，信銀國際加至0.75厘，取代「財仔」及另一虛擬銀行富融（Fusion Bank），膺雙冠王。半年期仍是天星的1.1厘稱冠。3個月期亦沒變，但須注意，冠全城的富融5厘息將於2月1日截止，暫未知道會否順延。

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專家料市場聚焦短中長期眾多變數，令存款爭奪戰暫歇，包括︰

⑴ 重磅新股︰傳焦點股快手下周招股，惟募資額不多，市料百度來港IPO才扯緊短錢。今天（1月22日）1個月拆息乍現0.1厘低位，加上本港銀行體系總結餘逾4,500億元，足證市場水浸；

⑵ 美國議息︰業界觀望下周四（1月28日）聯儲局今年首次議息，主席鮑威爾在拜登新政下，會否配合新財長耶倫的鴿派作風，印鈔放水及加息暫無期，亦間接令本港拆息保持低企，存息趨跌；

⑶ 經濟復甦︰財政司司長陳茂波多次明言，上半年本港經濟挑戰大，下半年才有轉機。大新銀行經濟師温嘉煒料，去年第四季本港GDP跌2.1%，全年收縮5.9%，但今年有望恢復正增長，上升3.6%。

註︰注意各存款利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源