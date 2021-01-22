【封鎖油尖旺】傳周末封鎖油尖旺區檢疫　小店憂客人難前來取預訂蛋糕

▲ 據報港府將於本周末在油尖旺區開始實施封鎖檢疫，位於該區的零售食肆均表示擔心。(2good Bakery facebook圖片)

據報港府將於本周末在油尖旺區開始實施封鎖檢疫，位於該區的零售食肆均表示擔心，他們會如何應對？

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封區就停業

佐敦蛋糕店2good Bakery負責人張小姐透露，不少其他區的客人已預訂並繳付了蛋糕費用，店舖亦已製作完成，擔心他們不能進來拿取，「封鎖的話對客人和我都好大影響，現在我都好亂。」她補充，現時正準備與客人商量如何處理，包括外送服務會涉及額外支出等。

她觀察到，本周佐敦街道的人流跌超過一半，「好冷清，左右兩旁的店都暫停開業。」倘真實施封鎖，她亦會暫停營業，以節省水電等支出。

油麻地餐廳休閒咖啡負責人王先生透露，本周店舖的人流和生意均已跌一半，若真的封鎖檢疫，可能會暫停營業數天。

旺角時裝店WANTTNAW負責人徐小姐坦言，雖然擔心但為了應付租金支出，仍會照常營業，「客人會戴口罩買衣服，已相對安全，亦會加強清潔。」她又指，現時人流及生意已跌無可跌，並已加強網購，在Instagram上售賣衣服。

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記者：朱悅瀅