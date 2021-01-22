  • 23°C
香港時間 : 2021122日 (五) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封鎖油尖旺】傳周末封鎖油尖旺區檢疫　小店憂客人難前來取預訂蛋糕

商業 17:35 2021/01/22

分享：

據報港府將於本周末在油尖旺區開始實施封鎖檢疫，位於該區的零售食肆均表示擔心。(2good Bakery facebook圖片)

據報港府將於本周末在油尖旺區開始實施封鎖檢疫，位於該區的零售食肆均表示擔心，他們會如何應對？

【新冠肺炎】食肆、浴室及公眾娛樂場所資助計劃28日截止　已批出4.9億元資助

【支援中小企】OpenRice夥Blue推餐飲僱員門診保　月費低至12元紓緩餐廳壓力

封區就停業

佐敦蛋糕店2good Bakery負責人張小姐透露，不少其他區的客人已預訂並繳付了蛋糕費用，店舖亦已製作完成，擔心他們不能進來拿取，「封鎖的話對客人和我都好大影響，現在我都好亂。」她補充，現時正準備與客人商量如何處理，包括外送服務會涉及額外支出等。

她觀察到，本周佐敦街道的人流跌超過一半，「好冷清，左右兩旁的店都暫停開業。」倘真實施封鎖，她亦會暫停營業，以節省水電等支出。

油麻地餐廳休閒咖啡負責人王先生透露，本周店舖的人流和生意均已跌一半，若真的封鎖檢疫，可能會暫停營業數天。

旺角時裝店WANTTNAW負責人徐小姐坦言，雖然擔心但為了應付租金支出，仍會照常營業，「客人會戴口罩買衣服，已相對安全，亦會加強清潔。」她又指，現時人流及生意已跌無可跌，並已加強網購，在Instagram上售賣衣服。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：朱悅瀅

相關文章

【新冠肺炎】食肆、浴室及公眾娛樂場所資助計劃28日截止　已批出4.9億元資助
今日
【新冠肺炎】食肆、浴室及公眾娛樂場所資助計劃28日截止　已批出4.9億元資助
【旅遊寒冬】逾26年歷史「歐洲之星」恐不敵疫情破產？　法國：冀可繼續營運
今日
【旅遊寒冬】逾26年歷史「歐洲之星」恐不敵疫情破產？　法國：冀可繼續營運
【新冠肺炎】SAP香港夥德勤服務　助企業整合貿易服務、加快清關
今日
【新冠肺炎】SAP香港夥德勤服務　助企業整合貿易服務、加快清關
【新冠疫苗】阿聯酋航空為員工接種疫苗　包括輝瑞、國藥疫苗
2021/01/21
【新冠疫苗】阿聯酋航空為員工接種疫苗　包括輝瑞、國藥疫苗
疫情 油尖旺區 佐敦 油麻地 零售 蛋糕 小店 新冠肺炎疫情 餐廳

下一篇文章

【中美科技戰】中國智庫：宜同步放寬限制　開放Google、Facebook　美方解禁華為、TikTok
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【IKEA】宜家家居首次推出3款賀年糕點　芋頭糕用肉丸入饌？
【IKEA】宜家家居首次推出3款賀年糕點　芋頭糕用肉丸入饌？
【零售寒冬】中小企籲政府派消費券　盼產生「菠蘿包效應」
【零售寒冬】中小企籲政府派消費券　盼產生「菠蘿包效應」
【疫市營商】報告：62%僱員欲跳槽　近三成港企有意加薪
【疫市營商】報告：62%僱員欲跳槽　近三成港企有意加薪
【IKEA】IKEA門市網店暫停服務　咩原因所致？中小企如何避免POS系統冧檔？
【IKEA】IKEA門市網店暫停服務　咩原因所致？中小企如何避免POS系統冧檔？
【外賣回收】外賣多塑膠廢料增　foodpanda香港夥碧瑤iRecycle上門回收
【外賣回收】外賣多塑膠廢料增　foodpanda香港夥碧瑤iRecycle上門回收
【IKEA】宜家家居全線分店網站暫停服務　細數IKEA近年多宗怪事
【IKEA】宜家家居全線分店網站暫停服務　細數IKEA近年多宗怪事