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長情業主割禾青　持貨逾42年　當年購入價僅18萬　現帳面賺39倍

股樓投資 17:29 2021/01/22

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疫情肆虐，加上經濟前景未明，促使不少長情業主加入沽貨行列。適逢近期二手交投轉旺，只要業主願意略為減價，便能套現離場。 

利嘉閣何嘉信說，銅鑼灣樂聲大廈B座中高層7室，實用面積390約平方呎，兩房間隔，外望開揚景觀，單位去年11月中放盤，原叫價748萬元，終減價28萬元，即約3.7%。及至近日，單位終以720萬元易手，實用呎價約18,462元。   

據了解，原業主於1978年3月，以約18萬元購入上述單位，持貨逾42年，現帳面賺約702萬元，物業升值約39倍。代理續說，樂聲大廈現時約有7個單位放盤，入場價由約689萬元起。

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撰文 : 黃卓賢

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