長情業主割禾青　持貨逾42年　當年購入價僅18萬　現帳面賺39倍

疫情肆虐，加上經濟前景未明，促使不少長情業主加入沽貨行列。適逢近期二手交投轉旺，只要業主願意略為減價，便能套現離場。

利嘉閣何嘉信說，銅鑼灣樂聲大廈B座中高層7室，實用面積390約平方呎，兩房間隔，外望開揚景觀，單位去年11月中放盤，原叫價748萬元，終減價28萬元，即約3.7%。及至近日，單位終以720萬元易手，實用呎價約18,462元。

據了解，原業主於1978年3月，以約18萬元購入上述單位，持貨逾42年，現帳面賺約702萬元，物業升值約39倍。代理續說，樂聲大廈現時約有7個單位放盤，入場價由約689萬元起。

數市樓據比較

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

失業率高過金融海嘯也不怕 樓市小陽春提早出現 美聯：多項數據撐樓市【下一頁】

【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤 裝修前諗清諗楚【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機