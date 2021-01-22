Windows 10更新現Bug！或令電腦無限重啟

▲ 有Windows 10用戶日前在Reddit、微軟（Microsoft）等論壇上反映，安裝兩項最新的安全更新「KB4598242」、「KB4598229」時出現問題。

各位Windows 10用戶請注意！有Windows 10用戶日前在Reddit、微軟（Microsoft）等論壇上反映，安裝兩項最新的安全更新「KB4598242」、「KB4598229」時出現問題，包括無法順利完成安裝，電腦甚至無限重啟，出現自動修復失敗的提示。

據外媒指出，Windows 10用戶如無法正常安裝更新，可以透過重新下載 2020 年 12 月的更新檔，並再重新安裝一次；但是遇上電腦無限重啟的用戶，就需要透過 DISM（Deployment Image Servicing and Management）工具再手動改用今年 1 月份的 Windows 10 更新檔。不過需注意，該程序並非不是每部電腦都適用。

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而遇上電腦無限重啟這項 Bug的時候，可能會有一直處於「藍屏幕」死機狀態。其他用戶在微軟論壇反映的 Bug還包括：搜尋檔案時沒有反應、一些電腦音訊問題等。據悉微軟已開始準備修復這項 Bug，並在未來推出予用戶。

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責任編輯：張寶燕