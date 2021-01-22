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【天竺鼠車車】網民跟風養天竺鼠 有國家限最少養兩隻

環球社會熱點 17:44 2021/01/22

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近期大熱的日本動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》深受港人歡迎，亦引起港人對飼養對天竺鼠知識的關注。原來各國天竺鼠的態度亦有所不同，其中瑞士於2008年已立法規定國民最少養兩隻天竺鼠，讓高度群聚及社會化的天竺鼠能互相陪伴。

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瑞士屬對動物較友善國家之一，讓國民飼養寵物時亦需要考慮動物的感受。其中，瑞士在2008年通過了一項動物保護法令，為保障動物享有基本社交權利，使習慣群居的動物避免因孤獨而產生抑鬱情況。該法令規定，除了天竺鼠外，包括鸚鵡及金魚等，都不能單獨飼養，需要最少養兩隻。

有見及此，法令更衍生出天竺鼠出租服務。瑞士天竺鼠養殖協會組織 （IG Meerschweinchen）主席昆（Priska Küng）專門為那些失去一隻天竺鼠的飼主提供臨時解決方案，避免飼主被迫購買新一隻天竺鼠的情況。

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另一方面，南美洲國家對待天竺鼠的態度卻截然不同，甚至視它們為食物。秘魯城市Huacho每年都為天竺鼠舉辦活動，主人替天竺鼠盛裝打扮一番，最終挑選跑得最快、打扮最漂亮及體態最好的天竺鼠作為優勝者。然而，被淘汰掉的天竺鼠則成為桌上佳餚，被端上桌享用。

責任編輯：郭麗明

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