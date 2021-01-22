  • 23°C
香港時間 : 2021122日 (五) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】護士哭訴屍體多如行李運輸帶 坦言內心難承受

環球社會熱點 17:28 2021/01/22

分享：

英國疫情嚴峻，周三單日新冠肺炎死亡人數更創新高。有英國護士接受訪問時哭訴，死亡人數連日上升，屍體數量多如「行李輸送帶」般運往醫院。亦有護士坦言，即使這是自己的工作，但每日面對這麼多人的離世，內心亦難以承受。

同香港睇齊？英媒：英政府擬派5千予確診者 【下一頁】

英國廣播公司訪問多名英國皇家倫敦醫院工作的前線護士。其中一名護士萊希（Hannah Leahy）受訪時哭訴，每日需要的屍體比她想像的多，流量如放在運輸帶上的行李一樣多。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另一名護士米里（Chris Myrie）認同萊希形容為「行李輸送帶」的說法。米里又坦言：

「即使這是我們的工作，我們每日都要接觸死者，但我認為這個情況已經造成傷害。」（Although it's our job， and we deal with dead people every day， this level I think has taken its toll.）

萊希坦言，無法與家人或朋友談論醫院的發生的事，因為他們不會想講及死亡。

有英國醫學雜誌早前進行調查，訪問709名醫護人員。結果顯示，有4成半的深切治療部醫療人員出現創傷後壓力症候群（PTSD）、嚴重焦慮、抑鬱症或染上酗酒惡習。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【美國疫情】拜登料下月逾50萬人死 福西：疫苗仍有效
今日
【美國疫情】拜登料下月逾50萬人死 福西：疫苗仍有效
【英國疫情】同香港睇齊？英媒：英政府擬派5千予確診者
今日
【英國疫情】同香港睇齊？英媒：英政府擬派5千予確診者
【輝瑞疫苗】以色列逾1.2萬人接種後仍確診
今日
【輝瑞疫苗】以色列逾1.2萬人接種後仍確診
【拜登上任】專家福西：新政府下可暢所欲言 以科學主導
今日
【拜登上任】專家福西：新政府下可暢所欲言 以科學主導
【東京奧運】英媒指日本認定搞唔成 菅義偉澄清正為奧運作準備
今日
【東京奧運】英媒指日本認定搞唔成 菅義偉澄清正為奧運作準備
疫情 傳染病 英國 英國廣播公司 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【天竺鼠車車】網民跟風養天竺鼠 有國家限最少養兩隻
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【拜登上任】《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣
【拜登上任】《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣
【特朗普卸任】長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」
【特朗普卸任】長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」
【拜登上任】「萬艷叢中一點素」 賀錦麗繼女全場最靚搶曬鏡（多圖）
【拜登上任】「萬艷叢中一點素」 賀錦麗繼女全場最靚搶曬鏡（多圖）
【拜登上任】特朗普留下45字真言 拜登稱為「大方的信」
【拜登上任】特朗普留下45字真言 拜登稱為「大方的信」
新型冠狀肺炎全球疫情（01月22日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月22日 時間17:00）
【拜登上任】共和黨議員發動彈劾拜登 本人為著名「侵粉」
【拜登上任】共和黨議員發動彈劾拜登 本人為著名「侵粉」