【英國疫情】護士哭訴屍體多如行李運輸帶 坦言內心難承受

英國疫情嚴峻，周三單日新冠肺炎死亡人數更創新高。有英國護士接受訪問時哭訴，死亡人數連日上升，屍體數量多如「行李輸送帶」般運往醫院。亦有護士坦言，即使這是自己的工作，但每日面對這麼多人的離世，內心亦難以承受。

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英國廣播公司訪問多名英國皇家倫敦醫院工作的前線護士。其中一名護士萊希（Hannah Leahy）受訪時哭訴，每日需要的屍體比她想像的多，流量如放在運輸帶上的行李一樣多。

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另一名護士米里（Chris Myrie）認同萊希形容為「行李輸送帶」的說法。米里又坦言：

「即使這是我們的工作，我們每日都要接觸死者，但我認為這個情況已經造成傷害。」（Although it's our job， and we deal with dead people every day， this level I think has taken its toll.）

萊希坦言，無法與家人或朋友談論醫院的發生的事，因為他們不會想講及死亡。

有英國醫學雜誌早前進行調查，訪問709名醫護人員。結果顯示，有4成半的深切治療部醫療人員出現創傷後壓力症候群（PTSD）、嚴重焦慮、抑鬱症或染上酗酒惡習。

責任編輯：林嘉莉