【英國疫情】護士哭訴屍體多如行李運輸帶 坦言內心難承受

英國疫情嚴峻,周三單日新冠肺炎死亡人數更創新高。有英國護士接受訪問時哭訴,死亡人數連日上升,屍體數量多如「行李輸送帶」般運往醫院。亦有護士坦言,即使這是自己的工作,但每日面對這麼多人的離世,內心亦難以承受。

同香港睇齊?英媒:英政府擬派5千予確診者 【下一頁】

英國廣播公司訪問多名英國皇家倫敦醫院工作的前線護士。其中一名護士萊希(Hannah Leahy)受訪時哭訴,每日需要的屍體比她想像的多,流量如放在運輸帶上的行李一樣多。

另一名護士米里(Chris Myrie)認同萊希形容為「行李輸送帶」的說法。米里又坦言:

「即使這是我們的工作,我們每日都要接觸死者,但我認為這個情況已經造成傷害。」(Although it's our job, and we deal with dead people every day, this level I think has taken its toll.)