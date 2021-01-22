科企擬向媒體付報酬 Google: 或停澳洲服務

近期多國陸續收緊針對科企巨頭的法規。澳洲政府計劃要求大型科企，需向當地新聞媒體支付費用，Google發聲明堅決反對有關法例，指可能需要停止向澳洲提供搜尋服務。

【成立工會】勞資關係漸趨緊張！Google員工首次組織工會 獲逾200名員工簽署支持【下一頁】

澳洲政府解釋，用戶可以通過科企提供的平台閱讀新聞資訊，科企不花費就能從中獲益，因此希望透過制訂新法律，逼使科企向媒體支付公平報酬。

美國10州入稟法院 告Google合謀Facebook違反壟斷法【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +2

Google澳洲常務董事 Mel Silva 出席澳洲國會聽證會，表示該條法律並不可行，一方面有違互聯網資訊互通的原則，亦有可能為數碼經濟立下壞先例。她又揚言若果最後法律獲得通過，考慮到難以控制的財務和營運風險，Google將別無選擇，停止澳洲提供搜尋服務。

雖然如此，總理莫里森態度仍然強硬，指澳洲制定這塊土地上的規則，歡迎願意與澳洲合作的企業，但絕不會屈服於威脅之下。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看／See First】搶盡投資先機