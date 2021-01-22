  • 23°C
香港時間 : 2021122日 (五) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

科企擬向媒體付報酬 Google: 或停澳洲服務

環球政經 16:07 2021/01/22

分享：

近期多國陸續收緊針對科企巨頭的法規。澳洲政府計劃要求大型科企，需向當地新聞媒體支付費用，Google發聲明堅決反對有關法例，指可能需要停止向澳洲提供搜尋服務。

【成立工會】勞資關係漸趨緊張！Google員工首次組織工會 獲逾200名員工簽署支持下一頁

澳洲政府解釋，用戶可以通過科企提供的平台閱讀新聞資訊，科企不花費就能從中獲益，因此希望透過制訂新法律，逼使科企向媒體支付公平報酬。

美國10州入稟法院 告Google合謀Facebook違反壟斷法下一頁

    點擊圖片放大
    +2

Google澳洲常務董事 Mel Silva 出席澳洲國會聽證會，表示該條法律並不可行，一方面有違互聯網資訊互通的原則，亦有可能為數碼經濟立下壞先例。她又揚言若果最後法律獲得通過，考慮到難以控制的財務和營運風險，Google將別無選擇，停止澳洲提供搜尋服務。

雖然如此，總理莫里森態度仍然強硬，指澳洲制定這塊土地上的規則，歡迎願意與澳洲合作的企業，但絕不會屈服於威脅之下。

# 國際視野 精明理財　盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看／See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 馮卓謙

Google 媒體 澳洲

上一篇文章

【拜登執政】美擬延長《新削減戰略武器條約》5年

下一篇文章

利嘉閣：私樓獲利比率10年最差　10大屋苑非百分百獲利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【樓市熱話】去年10月購入柏傲莊 驚見失業率創十年新高 擔心「上不到會」網友：「 準備撻訂！」
【樓市熱話】去年10月購入柏傲莊 驚見失業率創十年新高 擔心「上不到會」網友：「 準備撻訂！」
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【快手IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知