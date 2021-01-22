  • 23°C
香港時間 : 2021122日 (五) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5G手機】OPPO發布Reno5系列5G手機　提升AI人像錄影功能+售3599元起

科技 17:15 2021/01/22

分享：

内地手機品牌OPPO宣布在港推出Reno 5系列手機，兩款手機均支援5G網絡，採用曲面屏幕設計，目前已開始接受預訂，並於1月29日發售。

隨著5G服務逐漸普及，市場對中階5G手機的需求愈來愈大。内地手機品牌OPPO宣布在港推出Reno 5系列手機，兩款手機均支援5G網絡，採用曲面屏幕設計，較上一代提升AI人像錄影及拍攝等功能，手機售價為3599元起，現已開始接受預訂。

<<【三星實測】三星旗艦5G手機Galaxy S21系列登場　售5,989港元起（有片）

<<【5G手機】iPhone 12成10月份全球最暢銷5G手機　佔據16%市場份額

OPPO手機一向以鏡頭及拍攝效能作為賣點之一，Reno 5及Reno 5 Pro均設有6400萬像素四鏡頭配置，800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭和200萬像素人像黑白鏡頭，以及3200萬像素前置鏡頭。另外，新系列手機支援「AI錄影美顔」、「AI錄影增強」及「超級錄影防手震3.0」等多項拍攝功能，可提升暗光下畫面的亮度，並增加影片拍攝的清晰及穩定度。

OPPO推出Reno 5 Pro（左）及Reno 5兩款手機，均設有黑色及銀色版本。

手機配置方面，OPPO Reno 5屏幕尺寸為6.43吋，搭載高通Snapdragon 765G 5G晶片，電池容量為4300mAh，機身厚度為7.9mm。另一款OPPO Reno Pro版，屏幕尺寸為6.55吋，搭載MediaTeK Dimensity 1000+5G晶片，機身厚度為7.6mm，配有4350mAh電池容量。

OPPO Reno Pro手機屏幕尺寸為6.55吋，搭載MediaTeK Dimensity 1000+5G晶片，機身厚度為7.6mm。

兩款手機同樣提供90Hz刷新率及180Hz觸控率，支援65W快充、指紋解鎖及臉部辨識功能。OPPO Reno 5 Pro版售價為4799元，另一款OPPO Reno5售3599元，兩款型號均配備銀色及黑色。

官方表示，兩款產品在今（22）日正式開始接受預訂，將於1月29日發售，消費者任購其中一款手機，則限量贈送OPPO Enco W11無綫藍牙耳機。

<<【榮耀新機】脫離華為後首款產品　榮耀旗艦手機V40正式登場

OPPO Reno Pro 5G及OPPO Reno5 5G規格表

  OPPO Reno Pro 5G OPPO Reno5 5G
屏幕尺寸 6.55吋AMOLED屏幕 6.43吋AMOLED屏幕
晶片 MediaTeK Dimensity 1000+5G Snapdragon 765G 5G
儲存空間 12GB+256GB 8GB+128GB
作業系統 ColorOS 11.1（基於Android 11) ColorOS 11.1（基於Android 11)
電池容量 4350mAh+65W快充 4300mAh+65W快充

記者：李寶如

相關文章

【榮耀新機】脫離華為後首款產品　榮耀旗艦手機V40正式登場
今日
【榮耀新機】脫離華為後首款產品　榮耀旗艦手機V40正式登場
【5G手機】iPhone 12成10月份全球最暢銷5G手機　佔據16%市場份額
2020/12/22
【5G手機】iPhone 12成10月份全球最暢銷5G手機　佔據16%市場份額
【5G手機】全球十大暢銷5G手機揭曉　三星Galaxy Note 20 Ultra居榜首
2020/11/23
【5G手機】全球十大暢銷5G手機揭曉　三星Galaxy Note 20 Ultra居榜首
【高通5G】加速5G應用普及　高通擬將5G技術帶到入門手機
2020/10/21
【高通5G】加速5G應用普及　高通擬將5G技術帶到入門手機
流動裝置 5G 藍牙 Oppo 品牌 服務 Android 耳機 鏡頭 晶片

下一篇文章

【半導體缺貨】環球車用晶片短缺　分析師：Honda銷量將減30萬輛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【機迷熱話】PS5 2020年大勝Xbox Series系列　全球銷量多出接近兩倍
【機迷熱話】PS5 2020年大勝Xbox Series系列　全球銷量多出接近兩倍
福士CEO加入Twitter　首Tweet即挑機Elon Musk
福士CEO加入Twitter　首Tweet即挑機Elon Musk
iPhone VS Android手機保值排行　HTC包尾最容易貶值
iPhone VS Android手機保值排行　HTC包尾最容易貶值
【每日焦點】美國總統權力正式交接　科技界集氣推翻特朗普政策
【每日焦點】美國總統權力正式交接　科技界集氣推翻特朗普政策
iPad mini 6渲染圖曝光　疑增Touch ID、屏幕增至 9 吋
iPad mini 6渲染圖曝光　疑增Touch ID、屏幕增至 9 吋
【金融科技】富邦銀行夥HKT推動數碼化　實體+虛擬銀行服務平台「Fubon GO」 快將上線
【金融科技】富邦銀行夥HKT推動數碼化　實體+虛擬銀行服務平台「Fubon GO」 快將上線