【5G手機】OPPO發布Reno5系列5G手機　提升AI人像錄影功能+售3599元起

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隨著5G服務逐漸普及，市場對中階5G手機的需求愈來愈大。内地手機品牌OPPO宣布在港推出Reno 5系列手機，兩款手機均支援5G網絡，採用曲面屏幕設計，較上一代提升AI人像錄影及拍攝等功能，手機售價為3599元起，現已開始接受預訂。
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OPPO手機一向以鏡頭及拍攝效能作為賣點之一，Reno 5及Reno 5 Pro均設有6400萬像素四鏡頭配置，800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭和200萬像素人像黑白鏡頭，以及3200萬像素前置鏡頭。另外，新系列手機支援「AI錄影美顔」、「AI錄影增強」及「超級錄影防手震3.0」等多項拍攝功能，可提升暗光下畫面的亮度，並增加影片拍攝的清晰及穩定度。
手機配置方面，OPPO Reno 5屏幕尺寸為6.43吋，搭載高通Snapdragon 765G 5G晶片，電池容量為4300mAh，機身厚度為7.9mm。另一款OPPO Reno Pro版，屏幕尺寸為6.55吋，搭載MediaTeK Dimensity 1000+5G晶片，機身厚度為7.6mm，配有4350mAh電池容量。
兩款手機同樣提供90Hz刷新率及180Hz觸控率，支援65W快充、指紋解鎖及臉部辨識功能。OPPO Reno 5 Pro版售價為4799元，另一款OPPO Reno5售3599元，兩款型號均配備銀色及黑色。
官方表示，兩款產品在今（22）日正式開始接受預訂，將於1月29日發售，消費者任購其中一款手機，則限量贈送OPPO Enco W11無綫藍牙耳機。
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OPPO Reno Pro 5G及OPPO Reno5 5G規格表
|OPPO Reno Pro 5G
|OPPO Reno5 5G
|屏幕尺寸
|6.55吋AMOLED屏幕
|6.43吋AMOLED屏幕
|晶片
|MediaTeK Dimensity 1000+5G
|Snapdragon 765G 5G
|儲存空間
|12GB+256GB
|8GB+128GB
|作業系統
|ColorOS 11.1（基於Android 11)
|ColorOS 11.1（基於Android 11)
|電池容量
|4350mAh+65W快充
|4300mAh+65W快充
記者：李寶如