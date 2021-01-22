【東京奧運】據報東京擬取消本屆奧運 內閣高層否認傳言

日本新冠疫情持續嚴峻，尤以東京都最嚴重。有外媒報導日本內閣私下決定，取消7月東京奧運，日本內閣官房副長官其後否認報道。

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英國《泰晤士報》引述日本執政高層指，鑑於日本新冠疫情未有緩和趨勢，日本內閣高層已私下達成共識，認為要如期7月舉辦東京奧運會非常困難，並想放眼2032年東京再奪主辦權。消息人士又指，無人願意率先開口宣布無法在今年舉辦東京奧運，眾人都正尋求挽回面子的方法。

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不過日本內閣官房副長官坂井學日前否認傳言，首相菅義偉亦表示東京奧運將為世界帶來希望和勇氣，強調會與東京都緊密聯繫，努力實現東京奧運。東京奧組委再發聲明，指日本政府和國際奧委會等合作夥伴，正全力籌備7月舉行的東京奧運，會盡一切力量主辦一個安全的奧運會。國際奧委會主席巴赫亦接受日本共同社訪問，表示目前無理由相信7月不會舉辦奧運，並沒有代替方案。

儘管日本當局稱正積極籌備運動會，但日本有機構進行調查，顯示八成受訪日本民眾擔心病毒會進一步擴散，反對今年舉辦奧運。

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