【阿里巴巴】中國網購規模去年增長11%至12萬億 連續8年全球居首

▲ 據商務部數據，中國2020年網上零售額按年增長11%，達到12萬億人民幣。

中國2020年網購市場規模再創新高，根據國家統計局數據，去年全國網上零售額達11.76萬億元（人民幣，下同），按年增長11%，實物商品網上零售額達9.76萬億元，按年增長14.8%，佔社會消費品零售總額的比重達到24.9%，連續8年成為全球最大的網絡零售市場。

阿里巴巴 （09988） 今日股價續回吐，全日跌3.1%，報250.6元，成交100億元；京東 （09618） 跌1.3%，報365.2元，成交14.6億元。

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商務部電子商務司負責人稱，去年重點監測電商平台累計直播場次超過2400萬場，在線教育銷售額按年增長1.4倍，在綫醫療患者諮詢人次按年增長73%，「618」、「雙11」以及現時正舉辦的「網上年貨節」等大型網購促銷活動，推動需求釋放。

此外，2020年跨境電商進出口額達1.69萬億元，按年增長31%，農村電商也加速發展，去年全國農村網絡零售額達1.79萬億元，按年增長8.9%。

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編輯：陳健婷