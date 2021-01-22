印度議會小組提出質詢 Facebook推遲發布 Whatsapp私隱政策

印度議會小組將就Facebook更改WhatsApp的私隱政策以及將如何影響用戶提出質詢，據路透社消息人士稱，印度科技部要求Facebook撤回新的私隱政策，包括WhatsApp要與Facebook及其旗下公司有限度共享用戶數據，如電話號碼和他們的所在位置。

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由於擔心私隱問題，WhatsApp的競爭對手，下載Signal和Telegram的用戶激增，WhatsApp上週決定將新政策的發布時間由2月推遲到5月。

印度是WhatsApp的最大市場，共擁有4億用戶，Whatsapp對印度不斷發展的數碼支付領域制定了宏偉的計劃，包括通過合作計劃向印度市民出售健康保險。

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Facebook去年向印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）的信實工業集團（Reliance Industries）的數碼部門投資了57億美元，希望吸引數千萬間傳統商店通過WhatsApp使用數碼支付。

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責任編輯：梁翠麗、翁嘉陽