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印度議會小組提出質詢 Facebook推遲發布 Whatsapp私隱政策

環球政經 16:43 2021/01/22

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印度議會小組將就Facebook更改WhatsApp的私隱政策以及將如何影響用戶提出質詢，據路透社消息人士稱，印度科技部要求Facebook撤回新的私隱政策，包括WhatsApp要與Facebook及其旗下公司有限度共享用戶數據，如電話號碼和他們的所在位置。

【延申閲讀】印度研究：素食者及O型血人士 感染新冠肺炎機率較低：【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

由於擔心私隱問題，WhatsApp的競爭對手，下載Signal和Telegram的用戶激增，WhatsApp上週決定將新政策的發布時間由2月推遲到5月。

印度是WhatsApp的最大市場，共擁有4億用戶，Whatsapp對印度不斷發展的數碼支付領域制定了宏偉的計劃，包括通過合作計劃向印度市民出售健康保險。

【延申閲讀】印度現怪病 逾200人送院 患者眼睛灼熱並突然嘔吐：【下一頁

Facebook去年向印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）的信實工業集團（Reliance Industries）的數碼部門投資了57億美元，希望吸引數千萬間傳統商店通過WhatsApp使用數碼支付。

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責任編輯：梁翠麗、翁嘉陽

印度 Signal WhatsApp

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