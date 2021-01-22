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連續兩日未能如常營業 IKEA：收銀櫃檯出現技術問題

環球政經 17:47 2021/01/22

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繼IKEA宜家家居宣布收銀櫃檯技術問題仍未修復好，需暫時關閉後，到今日（22日）連續第二日未能如常營業，實體店及網上購物均未能提供服務。

9間身份證換領中心暫停服務 擬延長62至63年出生港人換證期：【下一頁

IKEA官網顯示最新消息指出，「非常抱歉，我們收銀櫃檯出現技術問題，香港及澳門店舖暫時未能提供傢俬訂購及貨品退換服務，網上購物服務亦暫時無法使用。我們正在努力修復，不便之處，敬請原諒。」

據悉，IKEA各間分店均未能如常運作，店外更貼出告示稱因收銀櫃檯出現技術問題，未能營業。若客人於網站選擇物品後，為購物車結算時，系統會出現「伺服器無法回應」的顯示。

延伸閱讀：接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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