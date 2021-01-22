【大行點睇】野村料平保今明兩年或現強勁復甦 目標價上調至116.7元

野村發表報告稱，維持對中國平安保險（02318）今明兩年或出現強勁復甦的樂觀預期，估計集團今明兩年的新業務價值分別可增長12%及17%。該行重申對平保「買入」評級，並將目標價由114.68元，上調1.8%至116.7元。

各大行對平保的評級及目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

野村表示，儘管下調平保的新業務價值預測，但仍然上調集團的稅後營運溢利（OPAT），並維持2021至2022財年業務復甦的積極前景看法，該行將平保2020至2022年的OPAT預測，分別上調1%、0.7%及1%，而純利預測也分別上調3.9%、0.7%及0.9%，主要是由於該行將平安銀行去年的盈利預測提高4%。

延伸閱讀 【支付寶保險】支付寶保險平台已轉移營運公司 新公司已獲內地保險牌照【下一頁】

野村指，目前估計平安銀行的2020至2022年盈利將增長1.6%、21%和17%，同時亦將平安集團去年的總投資回報率預測，提高0.2個百分點至5.6%。平保股價由年初至今已升2.63%， 今最新跌2.99%，收報97.5元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：溫藹紅