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【大行點睇】野村料平保今明兩年或現強勁復甦 目標價上調至116.7元

股樓投資 16:31 2021/01/22

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野村發表報告稱，維持對中國平安保險（02318）今明兩年或出現強勁復甦的樂觀預期，估計集團今明兩年的新業務價值分別可增長12%及17%。該行重申對平保「買入」評級，並將目標價由114.68元，上調1.8%至116.7元。

各大行對平保的評級及目標價一覽：

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野村表示，儘管下調平保的新業務價值預測，但仍然上調集團的稅後營運溢利（OPAT），並維持2021至2022財年業務復甦的積極前景看法，該行將平保2020至2022年的OPAT預測，分別上調1%、0.7%及1%，而純利預測也分別上調3.9%、0.7%及0.9%，主要是由於該行將平安銀行去年的盈利預測提高4%。

延伸閱讀 【支付寶保險】支付寶保險平台已轉移營運公司 新公司已獲內地保險牌照【下一頁

野村指，目前估計平安銀行的2020至2022年盈利將增長1.6%、21%和17%，同時亦將平安集團去年的總投資回報率預測，提高0.2個百分點至5.6%。平保股價由年初至今已升2.63%， 今最新跌2.99%，收報97.5元。

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記者：溫藹紅

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