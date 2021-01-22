如果沒有了「谷歌大神」怎麼辦？ 澳洲擬新例要科技巨企付新聞費 Google警告撤搜尋器服務

澳洲正草擬一條全世界前所未見的法律，以使Google，Facebook等科技巨企要向媒體機構支付使用新聞內容的費用，但Goolge警告將可能把搜索引擎服務撤出澳洲。雖然澳洲並非Google最大巿場，但這條新例將有可能成為全球先例，由此政府監控這些科技巨企。

澳洲要推行這條新例，是因為澳洲政府認為Google作為該國主要的搜索引擎，幾乎沒有巿場競爭者，而Google或Facebook等透過新聞內容吸引用戶，理應向新聞機構支付「公平」的報酬，這條新例的出現，令科技巨企及出版商在沒有協議下，迫使它們要跟新聞機構談判。

Google在澳洲的負責人在參議院聽證上指這條新例行不通，若新例通過，將別無選擇，公司將停止在澳洲的Google搜索引擎服務。此話立即引來一片遣責聲，被視為威脅。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示不會屈服於威脅。

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責任編輯：鄭靜珊