【互聯網監管】銀保監：約談螞蟻集團等平台 並非針對民營企業或某家公司

▲ 銀保監會副主席梁濤表示，約談螞蟻等平台，並非針對民營企業或某一家企業。

內地加大對互聯網企業的監管，銀保監會副主席梁濤表示，近期金融管理部門約談了螞蟻集團等一些互聯網平台企業，指出其在發展金融科技、提高金融服務效率和普惠性方面發揮了創新作用、提高金融服務的效率和包容性，但也存在違規監管套利、壟斷經營、損害消費者合法權益等問題。

他續指，金融管理部門按照「強化反壟斷和防止資本無序擴張」的基本要求，采取了規范性措施，開展了清理整頓。有關舉措不是針對民營企業，也不是針對某一家企業，不會影響相關企業的正常業務發展。銀保監會鼓勵銀行保險機構依法合規的與包括被約談企業在內的互聯網平台企業開展合作，金融支持政策不變、力度不減。

阿里巴巴螞蟻集團遭監管調查脈絡

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另外，美團 （03690） 早前宣布，因業務調整，美團互助於本月底正式關停。銀保監會首席風險官兼新聞發言人肖遠表示，美團互助偏離美團主業，以及逆選擇風險不斷增加是其關停的主要原因。

美團關閉互助業務成行業分水嶺？見【下一頁】

肖遠指，銀保監下一步將對網絡公司做網絡互助進一步關注，了解它運行的方式，分析其風險情況，採取相應的措施。

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編輯：袁諾曦