【樓市現象】上車客見睇過放盤相繼賣出 怕蘇州過後冇艇搭 即睇即買YOHO Midtown 2房戶

最近資金持續流入資本市場，股樓齊暢旺，放盤業主減價由空間愈來愈少，準買家怕之後樓價反彈，也加快入市。日前一名睇樓多時的上車客，也斥資748萬元，即睇即買元朗YOHO Midtown2房。

▲ 上車客即睇即買元朗YOHO Midtown2房

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中原地產副分區營業經理潘健威表示，元朗區交投持續暢旺，其中YOHO Midtown已錄約10宗成交，對比上月全月5宗明顯增加。分行剛促成YOHO Midtown 2座高層A室成交，單位實用面積443平方呎，兩房間隔，叫價750萬元，僅減2萬元，即獲買家以748萬元承接，平均實用呎價16,885元。

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潘健威表示，買家為上車客，心儀YOHO Midtown周邊配套成交，往返港九交通亦方便，睇樓多月，眼見市況轉旺，之前已睇的放盤相繼賣出，即加快入市，見上址條件合意，即睇即買。原業主於2000年2月以262.5萬元一手買入單位，持貨10年轉售，帳面獲利485.5萬元或1.8倍。

位於元龍街9號 YOHO Midtown，設有8座住宅，提供2,200個分層住宅。單位間隔以2房為主打，佔供應約5成。配套設施方面，項目設有逾22萬平方呎住客會所｢Club MIDTOWN｣及平台花園，提供包括50米長戶外泳池、25米長恆溫泳池、6,000平方呎大型園林燒烤樂園、24小時無時限娛樂區及宴會廳等設施。項目距離港鐵西鐵線元朗站及輕鐵站約5至8分鐘步程，交通十分便利。

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記者：陳詠妍