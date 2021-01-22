  • 23°C
香港時間 : 2021122日 (五) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市現象】上車客見睇過放盤相繼賣出 怕蘇州過後冇艇搭 即睇即買YOHO Midtown 2房戶

股樓投資 16:24 2021/01/22

分享：

最近資金持續流入資本市場，股樓齊暢旺，放盤業主減價由空間愈來愈少，準買家怕之後樓價反彈，也加快入市。日前一名睇樓多時的上車客，也斥資748萬元，即睇即買元朗YOHO Midtown2房。

上車客即睇即買元朗YOHO Midtown2房

 

【樓市調查】逾4成受訪者料未來一年樓價平穩　17%有興趣置業　花旗銀行：市民置業意欲未受到疫情打擊，詳見【下一頁

 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【樓市現象】買家冇睇樓 業主冇減價仲要反價8萬 仍決意以558萬購尚悅兩房，詳見【下一頁

 

中原地產副分區營業經理潘健威表示，元朗區交投持續暢旺，其中YOHO Midtown已錄約10宗成交，對比上月全月5宗明顯增加。分行剛促成YOHO Midtown 2座高層A室成交，單位實用面積443平方呎，兩房間隔，叫價750萬元，僅減2萬元，即獲買家以748萬元承接，平均實用呎價16,885元。

【全新商場】港島南區人等到頸都長 黃竹坑站上蓋項目定名港島南岸 南區最大商場The SOUTHSIDE 2023年開幕，詳見【下一頁

「THE SOUTHSIDE」商場有幾靚?可click入下面睇睇：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

潘健威表示，買家為上車客，心儀YOHO Midtown周邊配套成交，往返港九交通亦方便，睇樓多月，眼見市況轉旺，之前已睇的放盤相繼賣出，即加快入市，見上址條件合意，即睇即買。原業主於2000年2月以262.5萬元一手買入單位，持貨10年轉售，帳面獲利485.5萬元或1.8倍。

位於元龍街9號 YOHO Midtown，設有8座住宅，提供2,200個分層住宅。單位間隔以2房為主打，佔供應約5成。配套設施方面，項目設有逾22萬平方呎住客會所｢Club MIDTOWN｣及平台花園，提供包括50米長戶外泳池、25米長恆溫泳池、6,000平方呎大型園林燒烤樂園、24小時無時限娛樂區及宴會廳等設施。項目距離港鐵西鐵線元朗站及輕鐵站約5至8分鐘步程，交通十分便利。

【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易，詳見【下一頁

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

成交 樓價 放盤 元朗區 YOHO MIDTOWN

上一篇文章

【大行點睇】野村料平保今明兩年或現強勁復甦 目標價上調至116.7元

下一篇文章

【拜登執政】美擬延長《新削減戰略武器條約》5年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【樓市熱話】去年10月購入柏傲莊 驚見失業率創十年新高 擔心「上不到會」網友：「 準備撻訂！」
【樓市熱話】去年10月購入柏傲莊 驚見失業率創十年新高 擔心「上不到會」網友：「 準備撻訂！」
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【快手IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知