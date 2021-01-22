【2021稅貸戰】壓軸稅貸戰　中小行鬥變招谷客

稅務貸款戰倒數，有中資銀行推出第二輪稅貸，在牌面上減息，但另有中小業界明言，無意減價迎戰，反而採彈性靈活招數，為個別客戶度身訂造優惠。建行亞洲推最低稅貸息1.63厘，以借貸80萬元及還款期1年計，較去年推的2.18厘，借35萬元，在牌面上似乎驟降0.6厘。

這中資行去年8月首間出招，惟今年應市的稅貸須特選客戶，且計及4,000元現金回贈才享1.63厘；若不計回贈，貸息為2.57厘。

上商針對個別客戶 度身訂造息率

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，業界作第二輪稅貸減價，該行暫未擬有相應措施。但他強調，對於旗下目標客，該行沿用的 「一口價」策略仍有相當吸引力。另外，因應一些熟客、或有個別需要的客戶，亦會為他們提供度身訂造的息率，所以暫時未有減價計劃。

問及上年第四季推稅貸反應，有否受疫下影響而令生意乏增幅。陳志偉表示，截至最新數據，2020年度稅貸反應比上年度有所增長，未於疫情下受太大影響。

陳志偉補充，以信用卡交稅抽獎優惠，再加上銀聯信用卡戶專享交稅0.4%現金回贈，令該行本年度以信用卡交稅比率有不錯增長。而展望新一年度的稅貸市況，通常業界於下半年再搶攻「綠色炸彈」商機，陳志偉初步預期，受市況欠佳影響，預計整體市場持平。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源