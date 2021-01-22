【MPF】北水湧港掀大升浪　邊隻港股強積金基金表現最好？

▲ 港股急升，帶挈重倉中港股票的MPF基金勁彈。

北水湧港掀起大時代，帶挈押注中港股市的強積金（MPF）勁彈，據駿隆統計，今年表現最好的冠軍基金更有雙位數升幅。MPF專家建議，可承受風險族，不妨趁周五（1月22日）跌市，分段加碼港股基金，因中外名嘴普遍料市況屬大漲小回，資金市推動的牛市升浪未完，且MPF以平均成本法入市，有助拉勻波幅。

許正宇指不考慮停供強積金半年的建議【下一頁】

駿隆集團常務董事陳銳隆回應本報查詢指，今年以來中港股票MPF基金普遍錄得至少逾8%升幅，最勁更超逾11%。由於北水最近湧入逾2,000億元，料後市仍具上升動力。有分析指，港股自去年底至今累彈約3,000點，今天僅跌近500點，屬健康整固。再者，早前搶推的北水新基金陸續入市建倉，可望為港股帶來支持。

圖看今年邊隻港股MPF表現最勁

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陳銳隆對不同人生階段的打工仔作差異化投資建議，例如針對風險胃納高者，不妨續加注港股，毋須急於止賺。相反，只能承受中低風險族，若無貨在手，現時才跟風追買，較宜控制注碼；一旦其後遇上跌市，且較入貨價下挫約一成，宜酌量減磅。至於本身已投資港股者，暫宜續持貨，緊盯北水退潮等資金流向。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源