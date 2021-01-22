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【半導體缺貨】環球車用晶片短缺　分析師：Honda銷量將減30萬輛

科技 16:54 2021/01/22

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近日就傳出全球車用晶片大缺貨，多家車廠被迫暫停生產，分析師表示，日本車廠中，豐田（Toyota）受影響較小，本田（Honda）今年至2022年初，或減少銷售30萬輛。

半導體晶片（內地稱芯片）市場近年火熱，無論是各種智能產品及自動駕駛對晶片需求漸大，但近日就傳出全球車用晶片大缺貨，多家車廠被迫暫停生產，分析師表示，日本車廠中，豐田（Toyota）受影響較小，本田（Honda）今年至2022年初，或減少銷售30萬輛。 

日經新聞今（22日）報導，東海東京研究所（Tokai Tokyo Research Institute）資深分析師 Seiji Sugiura表示，311大地震摧毀了豐田仰賴的半導體工廠，被迫一路下探到供應鏈底層尋找替代業者，以重建供應鏈，因此這次缺貨潮中，豐田受影響情況比歐美同業為細。

同時三菱日聯證券資深分析師Koichi Sugimoto則指出，本田比較仰賴外國汽車零件廠，受創慘重。1月本田的日本廠減產Fit車款，北美廠房減產5種車款，中國廠房更產量更下跌20%。他估計，如果晶片短缺持續到6月，2022年3月為止，本田的銷售量將少30萬輛，以中國市場影響最嚴重。

環球晶片十分短缺，IHS Markit資深分析師Dexin Chen預測，車用和非車用晶片缺貨潮將持續6個月，到2021年下半才會緩解。

＞＞＞蘋果iOS 15 支援名單曝光　最暢銷 iPhone將被淘汰？

責任編輯：李彥煒

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