【裝修攻略@iM網欄】裝修及室內設計貼士合集 裝修物料小貼士Part3：傢俬篇

13. 到傢俬物料啦。好多人問點揀，又問用夾板好定纖維板好。其實門板要輕、否則五金負荷重，背板要高密度、否則五金唔爛但背板爛，個櫃都係會塌。咁你話應該用夾板定纖維板？呢D細節一般係傢俬廠同埋裝修公司按櫃既結構需要去調整。如果裝修公司問番你用咩料，你應該叫佢俾意見先，唔係一陣工程開始左佢咩都問番你轉頭，你就好大壓力架啦。師傅係應該識得俾建議客人，而唔係下下問番客，否則呢個口盔就未免戴得太穩啦。

14. 傢俬真係要客揀既，反而係面料，即係焗漆、膠板、木板三種。最值得大家了解既就係膠板，又叫防火板，市面上有西德板防火板、formica防火板、德利板防火板呢D。防火板容易清潔、抗壓抗刮都強，所以造地台都係用防火膠板多。

15. 防火板唯一唔好處，係防火板邊既碰口位有黑邊，要戶主要識得主動同公司講要用封邊條封邊，否則裝修公司一定唔會封，因為係逐尺計架。另外，地台床邊係封唔到，因為防火板既封邊條有闊度限制。西德板最闊都係兩三尺左右。如果要做到見唔到黑邊，設計時就要非常講究。

16. 講到傢俬，好多人都以為一定要訂造。太懶啦！拿，你做書枱、做鞋櫃，呢D可能係需要訂造，但地台床？Come on，床既尺寸係標準架，有乜好訂造呀？用現成或者用積木地台床，壽命長一倍，成本低一半，大省300%！

17. 另外間中有人問我翡翠傢俬D木得唔得，話係實木，又話好平黎。拿我淨係講三點。

第一、松木係好平既實木，密度亦低，你試下同翡翠傢俬講想換另一隻木，咁就會貴好多；

另外你留意下，翡翠傢俬好多傢俬都係無飾面。咁你話佢既耐用性同埋選擇性係咪好有限制呢？

第三，我必須講句，我唔係話翡翠傢俬唔好，而係適唔適合你個人同埋你造咩櫃。

18. 做書枱要承重、做鞋櫃唔駛；做廚櫃廁櫃要受潮，做地台床如果鋪上塌塌米根本咩都見唔到，咁真係可以飾面都唔造。呢D都係考慮。

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作者_裝修學院校長Simon Tang簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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