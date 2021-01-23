【彈劾特朗普】參議院2月8日開審 讓特朗普作準備

美國眾議院較早前大比數通過美國前任總統特朗普（Donald Trump）的彈劾方案，並需要將議案轉交眾議院審理。不過，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell） 計劃延遲特朗普的彈劾審訊，讓特朗普有更多時間為彈劾特朗普審訊作準備。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）其後表示，兩黨經過談判後已達成協議，於2月8日展開審訊程序。

特朗普有意另起爐灶組新黨 取名「愛國者黨」 【下一頁】

特朗普因涉嫌煽動支持者闖入國會山莊，最終發生國會暴亂而遭到民主黨人發動彈劾。支持彈劾特朗普的民主黨人表示，希望在新任總統拜登（Joe Biden）任期開始前加快彈劾審訊，令國家及國會可繼續前進發展。

麥康奈爾本周四向共和黨參議員指，將會延遲特朗普的彈劾審訊，讓他和律師團隊可以有更多時間準備，確保特朗普享有正當審訊程序。

印第安那州參議員布勞內（Mike Braun）指，估計最快要2月中才會開展特朗普的彈劾審訊，因為眾議院快速通過彈劾議案，導致特朗普在眾議院辯護的準備時間太短。

麥康奈爾斥責特朗普 煽動暴徒衝擊國會 【下一頁】

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）最快可於本周五把指控特朗普「煽動叛亂」的彈劾案提交參議院。佩洛西表示，認為審訊過程需時不會太久，而且是必須做的事。她亦認為即使特朗普已離任總統，但仍需面對所做過的事，甚至面臨入獄。

南卡羅來納州參議員格雷厄姆（Lindsey Graham） 透露，特朗普已聘請當地的律師鮑爾斯（Butch Bowers） 為他辯護。

責任編輯：郭麗明