  • 23°C
香港時間 : 2021123日 (六) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【彈劾特朗普】參議院2月8日開審 讓特朗普作準備

環球社會熱點 15:44 2021/01/23

分享：

美國眾議院較早前大比數通過美國前任總統特朗普（Donald Trump）的彈劾方案，並需要將議案轉交眾議院審理。不過，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell） 計劃延遲特朗普的彈劾審訊，讓特朗普有更多時間為彈劾特朗普審訊作準備。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）其後表示，兩黨經過談判後已達成協議，於2月8日展開審訊程序。

特朗普有意另起爐灶組新黨 取名「愛國者黨」 【下一頁】

特朗普因涉嫌煽動支持者闖入國會山莊，最終發生國會暴亂而遭到民主黨人發動彈劾。支持彈劾特朗普的民主黨人表示，希望在新任總統拜登（Joe Biden）任期開始前加快彈劾審訊，令國家及國會可繼續前進發展。

麥康奈爾本周四向共和黨參議員指，將會延遲特朗普的彈劾審訊，讓他和律師團隊可以有更多時間準備，確保特朗普享有正當審訊程序。

印第安那州參議員布勞內（Mike Braun）指，估計最快要2月中才會開展特朗普的彈劾審訊，因為眾議院快速通過彈劾議案，導致特朗普在眾議院辯護的準備時間太短。

麥康奈爾斥責特朗普 煽動暴徒衝擊國會 【下一頁】

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）最快可於本周五把指控特朗普「煽動叛亂」的彈劾案提交參議院。佩洛西表示，認為審訊過程需時不會太久，而且是必須做的事。她亦認為即使特朗普已離任總統，但仍需面對所做過的事，甚至面臨入獄。

南卡羅來納州參議員格雷厄姆（Lindsey Graham） 透露，特朗普已聘請當地的律師鮑爾斯（Butch Bowers） 為他辯護。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【特朗普卸任】梅拉尼婭笑容燦爛 全黑裝扮被指似去喪禮
2021/01/21
【特朗普卸任】梅拉尼婭笑容燦爛 全黑裝扮被指似去喪禮
【特朗普卸任】紐約州議會嚴陣以待 得1名侵粉到場示威
2021/01/21
【特朗普卸任】紐約州議會嚴陣以待 得1名侵粉到場示威
【拜登上任】即清理前任物品 棄特朗普白宮專屬可樂掣
2021/01/22
【拜登上任】即清理前任物品 棄特朗普白宮專屬可樂掣
【特朗普卸任】梅拉尼婭黑面拒拍照 獨留特朗普應付傳媒（多圖）
2021/01/22
【特朗普卸任】梅拉尼婭黑面拒拍照 獨留特朗普應付傳媒（多圖）
【特朗普卸任】佛州銀行關特朗普賬戶 涉款約3千萬
2021/01/22
【特朗普卸任】佛州銀行關特朗普賬戶 涉款約3千萬
政治 選舉 特朗普 麥康奈爾 拜登 佩洛西 美國眾議院 美國共和黨 美國民主黨 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月23日 時間16:00）

下一篇文章

【英國疫情】同香港睇齊？英媒：英政府擬派5千予確診者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】以色列逾1.2萬人接種後仍確診
【輝瑞疫苗】以色列逾1.2萬人接種後仍確診
【拜登上任】「萬艷叢中一點素」 賀錦麗繼女全場最靚搶曬鏡（多圖）
【拜登上任】「萬艷叢中一點素」 賀錦麗繼女全場最靚搶曬鏡（多圖）
【特朗普卸任】梅拉尼婭黑面拒拍照 獨留特朗普應付傳媒（多圖）
【特朗普卸任】梅拉尼婭黑面拒拍照 獨留特朗普應付傳媒（多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月23日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月23日 時間16:00）
【特朗普卸任】長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」
【特朗普卸任】長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」
【拜登上任】蓬佩奧想選總統？ 已為下屆大選倒數
【拜登上任】蓬佩奧想選總統？ 已為下屆大選倒數