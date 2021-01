【美國疫情】拜登料下月逾50萬人死 福西：疫苗仍有效

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,美國總統拜登視抗疫為首要任務。拜登警告美國到了下月,新冠肺炎死亡人數將會突破50萬。華府傳染病專家福西表示,於英國發現的變種病毒已蔓延至美國多州。但福西預計,新冠疫苗仍對變種病毒有效。

【拜登上任】專家福西:新政府下可暢所欲言 以科學主導 【下一頁】

【拜登上任】拜登據報未知疫苗分發資訊 因國防部拒合作 【下一頁】

美國已有超過2,400萬人確診新冠肺炎,累計超過40.8萬人死亡,拜登(Joe Biden)周四(21日)於白宮活動上表示,美國的新冠疫情將會再度惡化,料2月會有超過50萬人死於新冠肺炎。

拜登更暗示前任特朗普(Donald Trump)政府抗疫失敗:

在過去一年中,我們不能靠聯邦政府採取緊急行動、集中精力和協調,已看到抗疫失敗(帶來)的慘痛代價。

(For the past year, we couldn’t rely on the federal government to act with the urgency and focus and coordination we needed and we have seen the tragic cost of that failure.)