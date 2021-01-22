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利嘉閣：私樓獲利比率10年最差　10大屋苑非百分百獲利

股樓投資 15:44 2021/01/22

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疫情肆虐，加上經濟環境轉差，令部分業主劈價賣樓，拖累賣樓獲利比率。利嘉閣報告指，綜合土地註冊處資料所得，去年全港33,005宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利共32,260宗，佔比達97.7%，創10年新低，而每宗平均賺幅只約73.9%，亦為近4年最少。 

利嘉閣報告又指，去年錄虧損登記增至660宗，佔比由2019年僅約1.1%，增至去年約2%。細看之下，受惠政府放寬按保樓價上限，金額介乎601萬元至800萬元物業成為最受市場歡迎，共錄9,330宗獲利成交，獲利比率最高達約98.5%，但有關比率仍按年跌約0.8個百分點。 

此外，罕見的是，若以屋苑計，10個大型屋苑中，沒有出現百分之百獲利。其中沙田第一城去年獲利比率最高，達99.8%。若以每宗平均賺幅計，天水圍嘉湖山莊最高，賺幅高達115.9%。 

利嘉閣地產研究部主管陳海潮說，踏入新一年，市場已慢慢適應疫情，加上香港即將有疫苗接種，市場憧憬疫情漸散，料樓市可望觸底後反彈，而在龐大上升動力下，樓價有望重拾升軌，並帶動全年整體獲利比率及平均每宗賺幅分別回升至約98.2%及80%的水平。 

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撰文 : 黃卓賢

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二手市場 利嘉閣 沙田第一城 嘉湖山莊

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