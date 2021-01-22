【網絡安全】英國政府贈送電腦予學童使用　或含惡意軟件

▲ 近日英國媒體報道指，英國教育部早前贈送予學童的一批GeoBook Windows 10電腦藏有惡意軟件，用戶或可遭竊取資訊。（法新社資料圖片）

英國政府去年啟動普及教育計畫「Get Help with Technology」，撥款並贈送電腦予各地學校及地方鄉鎮，協助資源不足的學童在新冠肺炎疫情爆發期間，活用線上學習。惟近日英國媒體報道指，英國教育部早前贈送予學童的一批GeoBook Windows 10電腦藏有惡意軟件，用戶或可遭竊取資訊。

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據BBC及The Register報道指，英國政府早前贈送了一批由Tactus Group出品的GeoBook Windows 10電腦予多間學校，而這批電腦含有一隻名為「Gamarue.I」的惡意程式。近日當地政府已開始通知相關單位及學校，指電腦一開機已感染了自我複製的電腦蠕蟲。

Gamarue主要是透過可移除磁碟如USB散布，一旦成功安裝並在電腦上執行，就會連上外部C&C伺服器以下載更新及其他指令。黑客便可入侵裝置，竊取瀏覽器輸入資料和電腦檔案。

The Register提到，這批電腦是在2019年底生產，並在去年安裝教育部指定的軟件。近日陸續送到學校。而Tactus Group在這項計畫中共出貨2.3萬部，不過仍未直到有多少部受到感染。而目前至少有一間學校已經重新格式化電腦，並重新安裝軟件及作業系統。

英國教育部證實，有部份電腦出現問題，目前正積極調查中。而據BBC報道，在Get Help with Technology計劃下，英國政府已送出超過80萬電腦。

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責任編輯：曾曉汶