【舜宇股價】瑞信4原因唱好舜宇 上調目標價至273元

▲ 瑞信4原因唱好舜宇，上調目標價至273元。

舜宇光學 （02382） 近期股價強勢，早前曾創新高見225.4元。瑞信發表研究報告唱好，受惠於（1）今年出貨量料優於預期，（2）汽車市場的展望及滲透率增長有保證、（3）產品組合調整抵銷銷售均價壓力，加上（4）匯兌收益，該行將舜宇的2020至2022年盈利增長預測上調4%、2%及5%。

瑞信相信，鏡頭升級周期為未來2至3年持續的增長動力，將舜宇目標價由213元上調至273元，評級為「跑贏大市」。

舜宇周五（22日）微跌0.9%， 現報216.6元。

郭明錤料舜宇光學明年蘋果鏡頭產能擴張5成以上，見【下一頁】

瑞信表示，在去年汽車鏡頭頭市場或按年下降6%的情況下，但舜宇透過輔助系統（ADAS）升級及滲透率增加，預期未來數年汽車鏡頭市場年均複合增長率可回復到15%至20%，相信舜宇在該市場今年的市場份額將會擴大至38%，明年超過4成，同時單價亦可提升。

瑞信亦將手機鏡頭出貨量上調，預期2020年至2022年按年增長14%、18%及11%，主要受惠於蘋果手機的貢獻及更好的產品組合。雖然市場憂慮同業或會減價，但預期平均單價仍會上升。

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編輯：袁諾曦