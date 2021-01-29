【法律迷思】使用「離岸信託」進行資產分隔

近年來，為了能得到更大資產保障及執行財富傳承，不少港人皆會選擇設立「離岸信託」 (Offshore trust)。離岸信託一般是指在海外或離岸成立的信託，在操作上其實與一般信託類似。它是一個具法律效力的安排，讓委託人 (Settlor) 能合法地把資產的法定權利轉讓予受託人 (Trustee)，但信託資產的實益權利則屬於受益人 (Beneficiary)。由於特定的屬地對信託的法條有相對寬鬆的政策，能使受益人的利益得到更多的保護，因此離岸信託在私隱及資產保護方面比普通信託更受歡迎。

設立離岸信託

當資產擁有人決定成立離岸信託後，提供信託服務的國際律師事務所或專業機構會先為委託人在離岸地區註冊公司以便進行信託操作。委託人不用親臨當地，其信託運作亦可在世界各地的任何地方直接開展。

當信託成立後，雖然委託人已將信託資產的法律擁有權轉交信託人，但委託人亦可在信託中保留某些權力以對信託保持某程度上的監督或控制，例如透過「信託保護人」(Protector) 機制批准資產的分配、委任或罷免受託人和廢除信託的權力等。要注意的是，要使信託有效，委託人不可以同時是信託的唯一受託人和唯一受益人。

資產隔離

信託資產的「法定權利」(Legal Ownership) 屬於受託人，同時他亦負責管理信託。受託人需要以謹慎、勤勉、善意和盡其所能的態度管理信託，而他在運用其權力的時候，必須以受益人的利益為唯一的目標。由於信託資產為獨立資產，因此並不構成受託人個人資產的任何部份。

如何發揮各項信託功能?

「受益人」是信託資產的權益受益人。信託文書可以賦予受託人在將來增加(或剔除)某類受益人的權力(例如受益人離婚、破產或身故)。正如遺囑一樣，信託委託人在徵詢法律或稅務意見後，可訂定各種分配方式及機制，充分發揮各項信託功能。特別是當信託委託人有超過一段婚姻或受益人之間的利益並不均等時，信託的優點及功能最能發揮。

信託的隱私保護

一般而言，在香港成立的信託會受香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》的保護，契約內容、條款及財產都是嚴格保密。而信託公司十分重視客戶的隱私，絕不會對外公開任何資料。而設立離岸信託更能加強隱私保障度，它們和離岸公司均具有非常強的保密性，同時可以更有效進行資產分割。

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責任編輯：鄭靜珊