【正視投資@iM網欄】資產對沖的技巧

相信讀者對「對沖」一詞並不陌生，又或曾在不同投資資訊中有所聽聞，但對於箇中的原理及須留意的事項又有否全面認識呢？

所謂「對沖」，就是指透過不同的投資工具，去對抗原有投資資產的價格下跌或其他風險。大家常常聽說的窩輪、牛熊證及逆向交易所買賣基金（反向ETF）等，都是常見的對沖工具。一般來說，對沖工具與被對沖資產的價格走向，會呈現反向關係（負相關性），當原有投資資產價格下跌，對沖工具價格則會上升，反之亦然，相對未有對沖時或有助減少整體虧損。

或許有讀者認為，將部份資產沽出也能在資產下跌時減少虧損，這樣就無需額外買入對沖工具了。但要留意的是，在多數情況下賣出投資資產都會涉及買賣成本，當中包括買賣價差或交易費用等，又或者投資者希望繼續持有的資產，以至投資組合的限制，如部份投資組合規定需要有特定百份比需要投資於個別資產類別。在以上因素之下，選用對沖工具或會更為合適。不少對沖工具都是具有槓桿作用的衍生工具，投資者可透過選擇不同條款調整對沖效果及對沖成本，具有一定彈性。

以窩輪及牛熊證為例，即使是同一資產，其價格對相關資產的敏感度也會不同，因而會產生不同的對沖效果。此外，透過對沖亦可避免因沽出資產而失去部份原有收益，正如是股票的股息。

雖然對沖在管理投資中有其特殊作用，但如何透過對沖，達致符合個人目標的降低風險程度，則甚具技巧，主要如上述提到，鑒於不同對沖工具的價格對資產的敏感度各異，均有可能對其效用以及需要買入之數量造成影響。同時，投資者亦需要因應個人風險偏好，制定需要做對沖的資產數量。若對沖控制不好，購入多於所需的對沖工具，或會減少潛在利潤，甚至可能扭轉整個組合的盈利方向。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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