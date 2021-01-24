【宏觀術數@iM網欄】美國總統就職日課到新春開工吉日

依農曆挑戰十足的庚子年也踏入尾聲，進入最後一個月份，入們冀望明年辛丑會有好開頭。不論中外玄學都很重視事情或特別階段的起始時份，過住日謙亦介紹過不同的擇日方式，今期正好藉兩個日課來作實例講解。

首先，美國總統選舉爭議擾攘了一段時間，最終按照制度於當地1月20日中午換屆。其實自從1937年起，美國總統就職日期定於1月20日，當日恰好為立春前的最後一個節氣「大寒」（19或20日）左右，天星盤上必然為太陽於黃道剛進入寶瓶座的時刻。相信這並非巧合，因為1793-1937年前為交接日期在3月4日，也是剛在驚蟄節前一天，即節氣曆二月節，太陽於黃經345度。坊間常傳說美國開國元勳中不少為神秘學者，甚至共濟會人仕，再觀乎美國的成立星盤（1776年7月4日）所用時辰，又的確使人有此想法。

看一下今年1月20的日課，干支為庚子年，己丑月，戉辰日，戊午時，屬土元素重的八字。

▲ 美國總統就職八字及玄空日課

如果以玄空大卦擇日來看，雖有卦運合十，但缺乏一些重要吉利格局，整體來說並不算上佳。當然，這可能是由於日期是預定而非選擇的。

對主事人拜登又如何？

日課玄空五行屬金，並不配合當事人拜登年命。

干支八字屬土元素旺，日刃午火在時為歲破時，算是當事人有利的五行，但歲破一般利先破壞後建立，用於就職便先開始便麻煩多多。而對拜登本人而言，他特別容易受到水元素的不良影響，當中以2字尾的年份及鼠年都不利。明年2022年可得注意身體及意外，以免延續總統「魔咒」。

天王星臨於寶瓶座的美國總統交接

不過，美國立國星盤其中一個特點在於天星（雖然歷史上天王星被宣佈被發現過在數年之後）。而1937年起總統就職改在大寒日，正好太陽進入天王星守護星座寶瓶座，當中自有玄機。天王星於科技和革新，美國在這兩方面都是世界表表者。

今年日課的寶瓶座更是諸星連珠，「熱鬧」得很，惟天王星是正會火星受到衝擊的。可以預期未來一段時間美國內部分歧，及對內對外政策都會有很大變化和爭端。

新春開工吉日

上至美國總統有交接換屆，普羅百姓或商界每年新春也會按傳統選擇吉時「開工」，以藉天運帶來一年好開始。

今年農曆年初一在2月12日，年初四2月15日是很好的開工吉日，以當日早上5：30至9：00之間開工都會帶來幸運的開始，特別利於大門南或北向的辦公室。但是如果生肖屬鼠的朋友，特別是戊子年（1948）及庚子年（1960）出生的朋友，便稍為不宜使用。這點和《通勝》中所列出略有開闔，懂玄空的朋友自會明白。

另一個可用的吉日便是年初八（2月19日），當日剛過雨水節，大陽過宮雙魚座，特別利於門向西北或東南方的辦公室，吉時可用早上7:30至11:00 ，朋友們可作參考。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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