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【文字藝術師@iM網欄】《最後14堂星期二的課》 接受意義 面對生活

名人薈萃 17:39 2021/01/25

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《最後14堂星期二的課》

猶記得中學每年校內書展，老師們都會推介同學購入這本書，那時「跟風」買了，擱在那邊就是數年，刷去塵垢，如今總算讀了起來。

《最後14堂星期二的課》（Tuesdays with Morrie），乃米其．艾爾邦（Mitch Albom）的第一本小說作品，出版於1997年，後被翻譯成多個語言版本，並以舞台劇及電影等形式呈現觀眾眼前。那時身兼體育專欄作家、廣播節目主持、小說作家的他，另有著作《在天堂遇見的五個人》、《一點小信仰》、《來自天堂的第一通電話》等等。

書中記述作者的大學社會學教授墨瑞．史瓦茲（Morrie Schwartz）罹患上「葛雷克氏症」（Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS），又稱「漸凍人症」，也是2014年世界各地民眾在社交平台上踴躍參與Ice Bucket Challenge的原因。

米其自畢業後從未聯絡墨瑞，直至從電視廣播節目中得悉老教授的病況，在墨瑞的最後數個月生命伴其左右，重新成為墨瑞的「星期二拍擋」。「親愛的教練」給「親愛的選手」上了最後十四堂星期二的課，討論死亡、衰老、貪婪、婚姻、家庭等課題。

老實說，書中前半的內容給筆者慢熱的感覺，大多屬於交代的篇幅，有稍微傳遞些信息，卻又點到即止，不甚到肉。但是，越往後閱讀，隨住書中的墨瑞越接近死亡，米其筆下所描述的老教授就越讓人心疼，起居飲食全成問題，甚至大小二便需要妻子幫忙，卻依然展露出對死亡的欣然無懼，以及對自己尚擁有的一切的滿足和無限期盼。老教授的精神生命力固然教人佩服，不過想到人步近生命盡頭的情景，難免無奈。

雖然這本書沒有想像中來得驚奇精彩，不過確是一本真摯的紀錄，起碼對米其和墨瑞而言，這是他們最後能夠共同創造，留在人間的一點痕跡。

一邊閱讀，也想起幾位對我關懷備至的中學恩師，除了傳道授業解惑，還悉心灌溉那時我心中近乎凋零的意志，手把手將我牽到一道逃生門，從始啟程追尋自己誕生的意義。

意義

不時和一位朋友談人生的意義，有時是我們其中一個正值低潮嗟怨起來，有時是普通談天說地卻又不知怎的回到意義的問題。大概每人對一詞有自己的體會與經歷，是無法歸出一個答案，而又，其實何必執著於意義的有無。

 

有人相信，每人都有上天賦予的意義，我們有作為人的自由選擇，不過這些選擇可能出自命運的手，那是有規範的多選一，而不論我們怎麼抉擇，都逃不開被委任的意義、功能、角色、作用、使命。這種意義或許一時三刻摸不透，但隨年月漸長會變得澄明，屆時可能頓悟而後想：「現在我明白過去發生的所有是為了甚麼了。」

有人相信，人的意義在於尋找自己認定和甘然接受的意義，從誕下的剎那就是一張白紙，不斷從外界吸收期望、要求、評價，就像在白紙上灑墨塗滿，直至我們產生「自我」，把黑漆的一頁反過來，繪畫自己獨一無二的人生景色。有人較早，有人較晚，有人到逝去都未能肯定自己的意義。正面來說，起碼尋找自己的意義，是一場踏實努力回應自己的冒險，說明冒險，那途中的波瀾顛簸也自然能夠理解。而這又像一場無上限的賭博，用信念作為籌碼，賭一場「下一盤總會開大了吧」的賭局，堅持相信意義快要出現了。

有人相信，人就是沒有意義，可能跟《今際之國的有栖》一樣，是一場遊戲；也可能跟《廿二世紀殺人網絡》一樣，真實的世界已經被人的貪婪和自負消耗殆盡，眼前的一切就只是虛構的幻象。有這種主張大概離不開做人的無力感，打從誕生的這一個事實就不由得我們選擇，哪來的自由，人就只能默然接受無奈的現實，不要妄想意義，難得有命，先盡量享受再說。這也是可以理解的，日復一日的機器生活，為糊口為車為房，也說不定哪天就意外死去，也找不到意義，也不敢死，那就盡情享受。這麼說是偏激了些，相信也有人打從心底感謝自然，感謝誕生，想要融入世界的大氣去享受和感受，只是依我來看，太多人忽略身邊的純粹與美好，這類人該算少數吧。

要討論甚麼是意義，可能能聊幾個晝夜，怎樣也好，思考意義還是太複雜，不宜過於陷入意義的漩渦。

生，是不由得我們選擇，至於為甚麼還活著，離不開怕死，不過我想，更加的是—「比起相信死亡，我們更願意相信生存」吧。相信未來會與命中意義邂逅，相信活著縱然對自己沒有意義，但卻又無意地將意義烙印在別人的過去裡頭，相信眼前的極夜也會有朝一日交替成極晝。

活著，真的需要意義嗎。難道沒有意義，你就不想活下去了。

  • 自由自在
  • 不留遺憾
  • 活著
  • 呼吸
  • 感受
  • 嚮往
  • 奔赴

「要有惻隱之心，彼此照顧扶持。只要我們學到這一點，世界就會變得美麗許多。」

「生命中最要緊的事，是學著付出愛，以及接受愛。」

「不相愛，即如死滅。」

「人跟人的關係沒有公式可言，只能以關心為出發點，為雙方都留下空間，設想他們所想要、所需要的東西，他們能做的事及他們自己的生活。」

「生命中沒有什麼『太遲了』的事，生命直到最後一刻都是變動不居。」

「我每晚入睡，就是死去。我每日醒來，就是重生。」

作者_張業淇 Kira簡介：

筆者鍾愛文字、音樂及藝術，藉由文化載體了解作者或作品的故事，一方面拓展世界觀，一方面從作品中尋覓共鳴，滋潤心靈。

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