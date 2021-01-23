【玄人‧峰語@iM網欄】辛丑年《地母經》的啟示

每逢年近農曆新年，不少來年運程預測如雨後春筍，其中一個最為人津津樂道就是通勝中《地母經》的卦文。《地母經》是以六十甲子的循環排列，每年以『一詩』、『一卜』作預測，古時是用作預測該年農作物生產情況，但隨著社會的進步，不少玄學家會用以作為預測世運。原先沒有人太留意 《地母經》的預言，但去年庚子年的詩卜， 其中的一句『太歲庚子年，人民多暴卒』，應驗了新冠疫情令全球死傷無數，因此今年特別多人去留意地《地母經》的詩卜。

辛丑年《地母經》的『詩文』為『太歲辛丑年，疾病稍紛紛。吳越桑麻好，荊楚米麥臻。春夏均甘雨，秋冬得十分。桑葉樹頭秀，蠶姑自歡欣。人民漸蘇息，六畜瘴逡巡』。如單看字面解釋，今年大勢一定比去年好：疫情減退，農作物收成，人民社會漸漸復甦。問題是，下半截的『卜文』卻是 『辛丑牛為首，高低甚可憐。人民留一半，快活好桑田』，尤其是一句『人民留一半』，不少人認為此象有如復仇者聯盟中的滅霸，彈指之間已令世界一半人口消失，令人不禁聯想起疫情或戰爭會令世界在陷於恐慌之中。

如果有研究《地母經》的詩卜，不難發現『留』字是正向意思，如果是解讀有關於死亡的意思，通常是用「卒」、「死」、『亡』等字眼。因此，以古時農行先的概念，加上整篇詩卜的意思都是正面的，望文解義，我會傾向解讀農作豐收後有剩有餘，人們可將之留作一半作儲備。換言之，辛丑年如以《地母經》作解讀，今年世界是走向復甦之年。

當然，任何一個工具也不能以偏概全，《地母經》本身也有其盲點。究其原因，是它的詩卜是按六十甲的年柱去編寫出來，換言之，2021年跟1961年的辛丑年是有著相同的詩卜，但是兩個辛丑年的運程是一樣嗎? 我之前跟大家分析過，任何玄學測算的體系都有其盲點，它像任何一套科學理論一樣，背後有一個很多假設而成立的推算系統L。以今年的辛丑年及60年前的辛丑年作比較，表面大家都是擁有同一樣的天干地支，但宏觀上今時今日太陽、月亮及八大行星的分佈 (如以地球做中心)，都跟60年前完全不一樣，對地球的磁場影響也不同，因此三言兩語的詩卜也不是能解釋現今日的世界。

當然，這幾年世代正處於八、九運之交替，動盪反覆的日子是無可避免，但經過庚子年的大變局及動盪，主觀上也希望一切苦盡甘來，祝願來年辛丑年一如《地母經》所言，個個豐衣足食，大吉大昌。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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