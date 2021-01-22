【大行報告】滙豐研究料李寧今年純利增長50% 上調目標價至60.8元

滙豐研究發表研究報告，李寧（02331）股價在過去一年累升一倍，主要由於公司在疫情下仍然能夠保持利潤擴張所帶動，預期公司去年的核心利潤率將達到10.5%，相較於2019年的9.1%為高，該行更預計公司今年度的純利將按年增長50%，收益亦料按年增長27%。

該行認為，李寧受惠於兩大利好因素，包括市場整合及其自身的業務改善等，該行將其目標價由45.7元，上調33%至60.8元，並維持「買入」評級。李寧由年初至今累計下跌4.88%，今日最新跌2.69%，現報50.7元，市值1261億元。

各大行對李寧的評級及目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

延伸閱讀 【大行點睇】料今明兩年業務復甦 平保獲野村上調目標價【下一頁】

瑞信早前亦發表報告稱，李寧受惠於行業強勁復甦，主要因為疫情後消費者健康意識增強，及品牌加快渠道轉變等因素。該行已將李寧評級升至「跑贏大市」，目標價亦由29元大幅上調137.9%至69元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：溫藹紅