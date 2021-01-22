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【新股IPO】雅各臣2633分拆健倍苗苗上市 已通過上市聆訊 最快月底招股

股樓投資 15:26 2021/01/22

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雅各臣（02633）稍早前公布分拆旗下從事品牌醫療保健公司健倍苗苗上市，已通過上市聆訊，預計月底將展開招股。公司此前公布，合資格的雅各臣股東將就於記錄日期每持有8股股份獲分派1股健倍苗苗股份。

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資料顯示，健倍苗苗主要經營品牌藥、健康保健品及品牌中藥，主要品牌共20個包括11個第三方品牌及9個自主品牌，包括保濟丸、何濟公及德國「秀碧」等。截至2020年3月底止年度，健倍苗苗溢利按年下跌25.3%至4,429.7萬元，整體毛利率亦由2019年度的55.2%，降至49.8%。

一文看清農曆新年前登場的五大焦點新股 快手搶閘最快下周招股，想知詳情請按：【下一頁】

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記者：張以正

雅各臣科研製藥（02633） 港股

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