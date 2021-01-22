【美國制裁】MSCI據報將發布新版本指數　將保留受制裁中資股

▲ MSCI據報將發布新版本指數 將保留受制裁中資股

MSCI再剔除受美國制裁中概股。不過，MSCI回應內地傳媒查詢時指，將發布多個全球、區域和國家指數版本。這些版本將保留從MSCI 全球市場指數（GIMI）系列中刪除的證券。

MSCI ACWI及中國全股票指數下周二剔除中海油 【下一頁】

將發布新版本指數

MSCI最新宣布，根據美國政府13959號行政命令，MSCI ACWI（全世界指數）及MSCI中國全股票指數將於1月26日（下周二）收市後剔除中海油。

報道指，MSCI為了計算不受限制的市場回報，將發布多個全球、區域和國家指數，例如全球市場指數（ACWI）、新興市場指數、中國指數。這些指數版本將保留從MSCI 全球市場指數（GIMI）系列中刪除的證券。

MSCI回應內地傳媒查詢時指，指數是為了滿足世界各地的國際投資者對於了解和評估可供其使用的全球投資機會的需求。MSCI不會為客戶提供應該採用哪種基準或者投資哪些國家的建議。客戶可以自由選擇其認為適合其目標的任何MSCI指數，及想要投資的市場。

MSCI下月5日剔走中芯國際等10間中資股 【下一頁】

中國市場為全球投資者提供巨大機會

MSCI又指，中國作為世界第二大經濟體，不容忽視。中國經濟的快速增長，與其他市場的關聯性以及開放資本市場的決心，都為全球投資者提供巨大的機會。

MSCI又指，在解決相關問題之後，會就進一步將中國A股納入MSCI指數的議題展開公開咨詢，以繼續促進國際投資。這些問題包括風險對沖和衍生品工具的獲取、中國A股較短的結算周期、陸股通的交易假期安排、有效運轉的綜合交易機制等。

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編輯：吳敏芳