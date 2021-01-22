【英國脫歐】英國歐盟現爭拗 據報約翰遜拒予歐盟代表大使級待遇

英國去年趕及與歐盟達成共識脫歐。但近日有外媒報導，英國拒絕給予歐盟大使大使級待遇，脫歐未足一個月，就與歐盟出現外交分歧。

【英國脫歐】英國轉口港使用率急降 物流業取道其他路線來往法國及愛爾蘭【下一頁】

英國廣播公司報導，英國首相約翰遜以歐盟為「國際組織」而非「國家」為由，拒絕給予歐盟駐英大使，來自葡萄牙的德阿爾梅達完整的大使級待遇，換句話說英國將歐盟由「國家」的地位降格為「國際組織」。

脫歐後蘇格蘭公投呼聲再起 約翰遜：一個世代只能一次【下一頁】

連同英國，歐盟在全球共有143個駐外代表團。歐盟委員會發言人指，全球多國都承認歐盟為外交使團，根據《維也納外交關係公約》，國家間應互相給予對方平等待遇，是對等夥伴的標準做法，希望英國政府以令人滿意的方式解決問題。

有親近歐盟消息人士表示，有官員擔心敵對國家將仿效英國，調低對當地歐盟代表的保護，可能予以滋擾甚至更易驅逐他們。歐盟成員國外長將於下周一（25）開會，商討駐英大使地位問題。

目前所有東道國都給予歐盟代表團國家級的外交使團地位。而美國在特朗普執政時期曾把歐盟駐美的使節團「降格」，至2019年3月恢復。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】。

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看／See First】搶盡投資先機